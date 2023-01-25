Vergi Affının detayları belli oldu: 10 milyon kişi rahatlayacak! 25 Ocak 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

Hürriyet gazetesi 25 Ocak Çarşamba günü "Hangi borç nasıl silinecek" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vergi affının nasıl uygulanacağı belli olmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı affın detaylarının paylaşıldığı haberde, "31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait vergi, ceza, faiz gibi toplamı 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Trafik Kabahatler Yasası, kira beyanı da kapsama girecek. Tüm borçlar silineceği için gelir vergisi ve KDV borçları da iptal edilecek. 2 bin lirayı aştığı için silinmeyecek borçlar için vatandaş yapılandırmadan yararlanabilecek" denildi. Öten yandan Vatandaşın borcunu sildirmesi için başvurmasına gerek yok. Borçlar otomatik olarak silinecek. Ancak vatandaşların elektrik ve doğalgaz borçları af kapsamına alınmaığının da bilgisi paylaşıldı.