Vergi Affının detayları belli oldu: 10 milyon kişi rahatlayacak! 25 Ocak 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
25 Ocak 2023 Çarşamba günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından 'vergi ve prim borçlarının cezalarının silineceği, taksitle ödeme imkanı getireleceğini, sürücülerin ceza puanının sileneceğini, el koyulan 10 bin ehliyetin iade edileceği' müjdesinin detayları belli olmaya başladı. Peki bu 'af pekati'ni hangi gazete nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 25 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi 25 Ocak Çarşamba günü "Hangi borç nasıl silinecek" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı vergi affının nasıl uygulanacağı belli olmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı affın detaylarının paylaşıldığı haberde, "31 Aralık 2022 tarihinden öncesine ait vergi, ceza, faiz gibi toplamı 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Trafik Kabahatler Yasası, kira beyanı da kapsama girecek. Tüm borçlar silineceği için gelir vergisi ve KDV borçları da iptal edilecek. 2 bin lirayı aştığı için silinmeyecek borçlar için vatandaş yapılandırmadan yararlanabilecek" denildi. Öten yandan Vatandaşın borcunu sildirmesi için başvurmasına gerek yok. Borçlar otomatik olarak silinecek. Ancak vatandaşların elektrik ve doğalgaz borçları af kapsamına alınmaığının da bilgisi paylaşıldı.
"Mali barışla 10 milyon kişi rahatlayacak"
Sabah ise "Mali barışla 10 milyon kişi rahatlayacak" manşetiyle çıktı. "Sanayiciden KOBİ'ye, küçük esnaftan bakkal, ehliyetini kaptırandan öğrenciye, miraçıdan kefile kadar vatandaşın devlet olan tüm borçları yapılandırılacak, cezaları silinecek" denilen haberde tarihi yapılandırmadan yaralanacakları tek tek açıklandı.
"Kaza rekortmeniydi ihale rekortmeni oldu"
Sözcü gazetesi ise "Kaza rekortmeniydi ihale rekortmeni oldu" manşetiyle çıktı. Eski TCDD Genel Müdürü'nün şirketini ödüllendirdiler denilen haberde, "Yaklaşık 20 kişinin tren kazalarında öldüğü 2016-2019 döneminde görevde olan İsa Apaydın TCDD'yi bıraktıktan sonra ticarete atıldı ve 1.6 milyarlık ihale aldı" denildi.
"Yapılandırma paketiyle beyaz sayfa"
Yeni Şafak gazetesi ise "Yapılandırma paketiyle beyaz sayfa" manşetiyle çıktı. Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yapılandırma paketinin detaylarını Hazine ve Maliye Bakanı Nuredin Nebati açıkladı. Vatandaşların yanı sıra şirketler de borçlarını 48 taksitle ödeyebilecek. İşte, vergi ve prim borçlarıyla süresinde ödenmemiş borçların cezalarını kalırarak ödeme imkanı sunan paketin ayrıntıları" denildi.