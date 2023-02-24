TOKİ harekete geçti, ilk evlerin temeli atıldı! 24 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

Sözcü gazetesi bugün "Devlet sorun yok diyor" manşetiyle çıktı. Haberde, "Depremin 19. gününde bile yıkılan şehirlerimizde ihtiyaçlar tam olarak karşılanmıyor. Hala barınma, ısınma, hijyen gibi konularda eksiklik yaşanıyor. Halk perişan buna rağmen İçişleri Bakanı Soylu kamera karşısına geçip her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyledi. Soylu, "Tüm bölgelerde çalışmalar tamamlandı" dedi ve ekledi: 'Uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış olsaydık kaos yaşanırdı. Çadır şehirler ve konteynerler kuruldu. Kanunun gücü sahada. Köylere ulaşıldı. Gıdalar dağıtıldı' denildi.