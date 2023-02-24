TOKİ harekete geçti, ilk evlerin temeli atıldı! 24 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
24 Şubat 2023 Cuma günü hangi gazete hangi manşetle çıktı? En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi? Deprem bölgesinde Su, elektrik, doğal gaz gibi alt yapı sorunları büyük ölçüde çözülürken, çadır kentlerden sonra konteyner kentlere hatay başladı ve TOKİ tarafından yapılacak kalıcı konutların ilk temeli dün atıldı. Peki deprem bölgesinde yapılcak TOKİ konutları ile ilgili gazeteler ne dedi? Deprem sonrası seçim ertelenecek mi? İşte 24 Şubat 2023 gazete manşetleri...
Hürriyet Gazetesi 24 Şubat 2023 Cuma günün "Savaştan bile beter" manşetiyle çıktı. Depremden korkan Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeliler "Deprem korkusu savaştan beter" diyerek ülkelerine dönmeye başladı. Son 14 günde ülkesine giden Suriyeli sayısı 18 bini aştı. Haberde, "Deprem bölgesinden diğer illere bugüne kadar 1 milyonun üzerinde göç oldu. Göç edenlerin sayısı Türkiye'nin 57 ilinin nüfusunu aştı. En yoğun göçün olduğu yerlerden biri Hatay. Şehri terk eden Hataylılar, "Deprem ve artçı sarsıntılar psikolojimizi bozdu. Barınma sorunu çözülünce geri döneceğiz. Geçici göçüyoruz. Memleketimizi, toprağımızı bırakıp gitmeyiz" dediler. Depremzedelerin çoğu yakınlarının bulunduğu illere gitmeyi tercih ediyor" denildi.
Sabah ise bugün "İşte kentsel ihanet haritası" manşetiyle çıktı. Haberde, "CHP, İYİ Parti, HDP ve yandaşları 32 ilde riski alanların dönüştürülmesi için hazırlanan 481 projenin 119'una dava açtı. Türkiye bu yıkım kafasının sorumsuzluğunun bedelini ağır ödedi. Deprem riski taşıyan alanlar için yıllar önce harekete geçen devlet, 32 ilin kentsel dönüşüm projelerini hazırladı. Her dönüşüme karşı çıkan yıkı kafası insan hayatını hiçe sayarak yine yargıya koştu. 279 riskli alan kararının 81'ine, 21 yenileme alanının 4'üne 181 kentsel dönüşümün de 34'üne dava açıldı. Türkiye ise bu sorumsuzluğun bedelini yıkıntılar altında kalan binlerce canla ödedi" denildi.
Cumhuriyet gazetesi bugün "Kürsüde tehdit sokakta çekiç" manşetiyle çıktı. Haberde, "İktidar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde sınıfta kaldı. Gerçekleri dile getirenlere Meclis kürsüsünden yapılan 'Not alıyoruz' tehdidi dün sokağa indi. Malatya'da canlı yayın yapan HalkTV ekibini, eli çekiçli bir kişi, "Hükümete bir şey söylemeyeceksiniz. Sizi öldürürüm,vururum" diyerek tehdit etti" denildi. Ayrıca haberde, "Meslek örgütleri, siyasilerin basını hedef göstermekten vazgeçmesini istedi. Siyasiler ve hukukçular, 'İktidar halkın gerek habere ulaşmasını engellemek için baskısını artırdı. Sitelere erişim engeli getirildi, ekranlar karartıldı. Saldırının nedenini iktidarın dilinde ve yarattığı politik iklimde aramak gerekli" denildi.
Sözcü gazetesi bugün "Devlet sorun yok diyor" manşetiyle çıktı. Haberde, "Depremin 19. gününde bile yıkılan şehirlerimizde ihtiyaçlar tam olarak karşılanmıyor. Hala barınma, ısınma, hijyen gibi konularda eksiklik yaşanıyor. Halk perişan buna rağmen İçişleri Bakanı Soylu kamera karşısına geçip her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söyledi. Soylu, "Tüm bölgelerde çalışmalar tamamlandı" dedi ve ekledi: 'Uzun zamandır bu hazırlıkları yapmamış olsaydık kaos yaşanırdı. Çadır şehirler ve konteynerler kuruldu. Kanunun gücü sahada. Köylere ulaşıldı. Gıdalar dağıtıldı' denildi.