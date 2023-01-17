Son sözü millet söyler! 17 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
17 Ocak 2023 Salı günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörütüsünde anayasa değişikliği ile ilgili "Meclis'te 400'ün altında 'evet' oyu çıkarsa refanduma gideriz, son sözü Millet söyler" açıklamasını hangi gazete nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 17 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi 17 Ocak 2023 Salı günü manşetini ikiye böldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile 'Rus tahılı görüşme'sini ve İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın hizmet binasının açılış törenindeki başörütüsüyle ilgili anayasa değişikliğine "Meclis'te 400'ün altında 'evet' oyu çıkarsa refanduma gideceğiz" sözlerine manşetin sol kısmında yer veren Hürriyet, hemen yanında ise "12 taksitle doçentlik" başlığı ile bazı şirketlerin para karşılığıyla makale yazdığını, tüm kredi kartlarına 12 taksit diye ilanlar bile açıktılarını belirterek dönen oyunu gözler önüne serdiği haberini manşet yaptı.
"İpe un serenleri kadınlarımız asla affetmez"
Sabah gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın hizmet binasının açılış törenindeki konuşmasını "İpe un serenleri kadınlarımız asla affetmez" başlığı ile manşetine taşıdı.
Öte yandan Karadeniz gazındaki son gelişmeleri manşetin hemen üstüne taşıyan Sabah, "Karadeniz gazının ilk istasyonu ve boruları tamam" başlıklı haberde, "Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlığını sağlayacak en büyük keşfi Karadeniz gazında, iki kritik eşik daha geçildi. Mart 2023'te sisteme bağlanacak gazın ilk uğrayacağı nokta olan günlük 50 milyon metreküp kapasiteli ölçüm istasyonu tamamlandı. Karada ise 36 km'lik ik etap boru hattı bitti" denildi.
Pembe gözlükle bakınca hayat pembe görünüyor?
Sözcü gazetesi ise Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı'nda yaptığı açıklamaları manşetine taşıdı. "Pembe gözlükle bakınca hayat pembe görünüyor?" başlıklı haberde, "Bakan Nebati'ye göre ekonomide her şey mükemmel ve pembe gözlüklerle ekonomiyi değerlendirdi. 139 milyar bütçe açığına rağmen 'Bütçede öngürülerimizden daha iyi bir rakama ulaştık' denildi.
"Ekrem Başkanım korkma kardeşim"
Cumhuriyet gazetesi ise "Büyük Dayanışma" manşetiyle çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Saraçhane'de toplanan 90 siyasetçinin demokrasi nöbeti tuttuğu belirtilen haberde, DSP'den ANAP'A, MHP'den DP'ye Fazilet Partisi'nden CHP'ye kadar milletvekilliği ve bakanlık yapmış isimler, davalar ve soruşturmlarında hedefindeki İBB Başkanı İmamoğlu'na destek için dün Saraçhane'ye gitti. Eski TBMM Başkanı Cindoruk, "Biz Cumhuriyetçiler bitmeyiz, var olacağız. Ekrem Başkanım korkma kardeşim" denildi.