Son sözü millet söyler! 17 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

Hürriyet gazetesi 17 Ocak 2023 Salı günü manşetini ikiye böldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile 'Rus tahılı görüşme'sini ve İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın hizmet binasının açılış törenindeki başörütüsüyle ilgili anayasa değişikliğine "Meclis'te 400'ün altında 'evet' oyu çıkarsa refanduma gideceğiz" sözlerine manşetin sol kısmında yer veren Hürriyet, hemen yanında ise "12 taksitle doçentlik" başlığı ile bazı şirketlerin para karşılığıyla makale yazdığını, tüm kredi kartlarına 12 taksit diye ilanlar bile açıktılarını belirterek dönen oyunu gözler önüne serdiği haberini manşet yaptı.