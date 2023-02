"Millet 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal diyecek" 4 Şubat 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

"Enflasyon düşüyor, fiyatlar yükseliyor"

Sözcü gazetesi ise "Enflasyon düşüyor, fiyatlar yükseliyor" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ben ekonomistim' sözleri hatırlatılırken, "TÜİK'e göre ocak ayında enflasyon %6.65 arttı, yıllıkta %57.68'e indi. ENAG'a göre ise geçen ay enflasyon %9.26 arttı, yıllıkta %121.62 oldu" denildi. Öte yandan Belediye, ucuz et kuyruğundakilere ikramba bulundu denilen "Et parayla, çorba bedava" başlıklı haberde ise "Ankara Belediyesi'nin ucuz et satan Mobil Market'i dün Sıhhiye'deydi. Vatandaş, kasapta kilosu 180 lira olan kıymayı 139.5 liraya alabilmek için dondurucu soğukta bekledi. Belediye, kuyruktakilere ücretsiz çorba dağıttı" denildi.