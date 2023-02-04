"Millet 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal diyecek" 4 Şubat 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
4 Şubat 2023 Cumartesi günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. 9 büyükelçinin 'DEAŞ saldıracak' diyerek kapılarını kapatmasının arkasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmaya "Millet 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal diyecek" sözleri damga vurdu. Peki bugün 4 Şubat 2023 günü hangi gazete hangi haberi nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 4 Şubat 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
4 Şubat 2023 Cumartesi günü Hürriyet gazetesi "Ankara isim verdi" manşetiyle çıktı. Haberde, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmalarını ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin organize ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "Bundan sonra bu tür yöntemlere giderlerse bizim de atacağımız adımlar olacaktır" denildi.
"Millet 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal diyecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korosu'nu açtı, partililere seslendi. Erdoğan'ın açıklamalarını manşetine taşıyan Sabah gazetesinin "Millet 14 Mayıs'ta Bay Bay Kemal diyecek" başlıklı haberinde, "14 Mayıs'ta CHP'nin başındaki zata 'bay bay' demekle kalmayacak, tek parti zihniyetini de sandığa gömeceğiz. Küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti fazişmini horlatmak isteyen zihniyete karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoru. Türkiye'nin yapılanları yıkacak, tersine döndürecek bir yıkım ekibine değil daha büyük eserler yapacak AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na ihtiyacı var" denildi.
"Enflasyon düşüyor, fiyatlar yükseliyor"
Sözcü gazetesi ise "Enflasyon düşüyor, fiyatlar yükseliyor" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ben ekonomistim' sözleri hatırlatılırken, "TÜİK'e göre ocak ayında enflasyon %6.65 arttı, yıllıkta %57.68'e indi. ENAG'a göre ise geçen ay enflasyon %9.26 arttı, yıllıkta %121.62 oldu" denildi. Öte yandan Belediye, ucuz et kuyruğundakilere ikramba bulundu denilen "Et parayla, çorba bedava" başlıklı haberde ise "Ankara Belediyesi'nin ucuz et satan Mobil Market'i dün Sıhhiye'deydi. Vatandaş, kasapta kilosu 180 lira olan kıymayı 139.5 liraya alabilmek için dondurucu soğukta bekledi. Belediye, kuyruktakilere ücretsiz çorba dağıttı" denildi.
"Konsoloslukları değil kapılarınızı kapatın"
Yeni Şafak ise "Konsoloslukları değil kapılarınızı kapatın" manşetiyle çıktı. Haberde, "DEAŞ saldıracak" bahanesiyle konsoloslukları kapatan ABD ve Avrupa, teröristlerin ülkelerinde rahatça dolaşmasına göz yumuyor. Türkiye, 2011'den bu yana Avrupa ve ABD vatandaşı binden fazla teröristi sınır dışı ederken, binlercesinin Türkiye'ye girişini de yasak koydu" denildi.