Kılıçdaroğlu Kandil'e teslim: HDP kayyum garantisi aldı! 21 Mart 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
21 Mart 2023 Salı günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. İktidar yanlısı gazeteler Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi için neler dedi, hangi başlıkları attı?.. Türkiye'deki depremler için Brüksel'de düzenlenen 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı için hangi gazete ne dedi?.. İşte 21 Mart 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi, 21 Mart 2023 Salı günü "İnsanlık için güzel bir gün" manşetiyle çıktı. Türkiye'yi yasa boğan depremler için AB'nin öncülüğünde Brüksel'de depremzedeler için düzenlenen 'Uluslararası Bağışçılar Konferası'nda Türkiye ve Suriye için (140 milyar TL) 7 milyar EURO toplandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen yardım kampanyasına canlı bağlantı yoluyla katıldı. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız diyen Erdoğan, "Depremin yol açtığı maliyetin 104 milyar doları bulacağını ve bu çapta bir afetle hiç bir ülkenin mücadele etmesinin mümkün olmadığını" dile getirdi.
Sabah gazetesi bugün manşetini ikiye böldü. "Büyük dayanışma: 7 Milyar Euro" başlıklı haberde, "Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için yaklaşık 7 milyar euro yardım taahhüdü geldi" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantı yoluyla katıldığı toplantıda yaptığı açıklamalara yer veren Hürriyet gazetesi manşetinin ikinci kısmanda, Atlılı masanın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı görüşmeyi manşetine taşıdı. "Kılıçdaroğlu Kandil'e teslim" başlıklı haberde ise, " Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, PKK gündemindeki HDP'nin 'ihanet belgesi'ni kabul etti. Kandil şimdiden bakanlık düşleri kurmaya başladı" denildi.
Sözcü gazetesi "İktidarın 21 yıldır süren Atatürk alerjisi zirveye çıktı" manşetiyle çıktı. 'Atatürk Havalimanı bir daha açılmasın diye piste cami yapıyorlar denilen' haberde "Türkiye'nin sembol tesislerinden olan Atatürk Havalimanı'nı, yeni gelecek iktidarların ayağa kaldırmaması için kırıp döküyorlar. Önce havalimanını uçuşlara kapattılar. Yetmedi, piste hastane yaptılar. Yine yetmedi bu kez pistleri kırdılar. Daha da yetmedi millet bahçesi inşa etmeye başladılar. Ve şimdi de piste cami inşa ediyorlar" ifadeleri yer aldı.
Türkiye gazetesi 21 Mart günü Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı görüşmesini manşetine taşıdı. "Kılıçdaroğlu masanın 7. ortağına gitti" başlıklı haberde, "Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu Altılı masa'nın gizli ortağı HDP'yi Meclis'te ziyaret edip "Kayyum atamaları bitmeli dedi" denildi. Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu ise yaptığı açıklamada, "Parti kapatmak yanlış. Ortak mutabakat metninde bu konuyla ilgili düzenlemeler var. Siyaset artık kavga alanı olmamalı. Her konu TBMM'de tartışılmalı ve çözülmeli" ifadelerini kullandı.