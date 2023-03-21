Kılıçdaroğlu Kandil'e teslim: HDP kayyum garantisi aldı! 21 Mart 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

Hürriyet gazetesi, 21 Mart 2023 Salı günü "İnsanlık için güzel bir gün" manşetiyle çıktı. Türkiye'yi yasa boğan depremler için AB'nin öncülüğünde Brüksel'de depremzedeler için düzenlenen 'Uluslararası Bağışçılar Konferası'nda Türkiye ve Suriye için (140 milyar TL) 7 milyar EURO toplandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen yardım kampanyasına canlı bağlantı yoluyla katıldı. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız diyen Erdoğan, "Depremin yol açtığı maliyetin 104 milyar doları bulacağını ve bu çapta bir afetle hiç bir ülkenin mücadele etmesinin mümkün olmadığını" dile getirdi.