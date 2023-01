Karne hediyesi et tezgahı çöktü: Yüzleri bile kızarmadı! 26 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

Hürriyet gazetesi 26 Ocak 2023 Perşembe günü "Mıke neden çarpıttın" manşetiyle çıktı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "In Never Give An Inch: Fighting for the America I Love" (Hiçbir koşulda tek bir karış toprak verme: Tutkunu olduğum Amerika için Savaşmak) adlı bir kitap çıkardı. Kitapta Türkiye ile ilgili iki ayrı iddia ortaya atılırken, Pompeo'ya olayları bizzat yaşayan Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın tek tek cevapladı. Pompeo'nun "ABD desteği olmadan Türkler DEAŞ'ı yenemezdi. Başkan'ın bu nedenle YPG/PYD'yi tercih ettiği söylenince Hakan Fidan ve İbrahim Kalın öfkeyle odayı terk etti" iddiasına Kalın, "Pompeo çarpıtıyor. Çok açık bir şekilde bunun yanlış olduğunu söyledik. Öfke dediği şey ne tavrımızdı. ABD, Rusya ve İran'a karşı ellerinin altında bir güç olsun istedi" diyerek karşılık verdi.