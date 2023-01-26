Karne hediyesi et tezgahı çöktü: Yüzleri bile kızarmadı! 26 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
26 Ocak 2023 Perşembe günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?... 'Annem karne hediyesi olarak et aldı' haberinin kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından 'yüzleri bile kızarmadı' diyen Sabah gazetesi olayı nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 26 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi 26 Ocak 2023 Perşembe günü "Mıke neden çarpıttın" manşetiyle çıktı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "In Never Give An Inch: Fighting for the America I Love" (Hiçbir koşulda tek bir karış toprak verme: Tutkunu olduğum Amerika için Savaşmak) adlı bir kitap çıkardı. Kitapta Türkiye ile ilgili iki ayrı iddia ortaya atılırken, Pompeo'ya olayları bizzat yaşayan Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü İbrahim Kalın tek tek cevapladı. Pompeo'nun "ABD desteği olmadan Türkler DEAŞ'ı yenemezdi. Başkan'ın bu nedenle YPG/PYD'yi tercih ettiği söylenince Hakan Fidan ve İbrahim Kalın öfkeyle odayı terk etti" iddiasına Kalın, "Pompeo çarpıtıyor. Çok açık bir şekilde bunun yanlış olduğunu söyledik. Öfke dediği şey ne tavrımızdı. ABD, Rusya ve İran'a karşı ellerinin altında bir güç olsun istedi" diyerek karşılık verdi.
"Karne hediyesi et tezgahı çöktü, yüzleri bile kızarmadı"
Sabah gazetesi ise "Yüzleri bile kızarmadı" manşetiyle çıktı. 'Annem karne hediyesi olarak et aldı' haberinin kurgu olduğu ortaya çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. Yalan haberin peşine takılıp manipülasyon yapan hatta hakaret eden siyasetçi, gazeteci ve sanatçılara çevrildi. Sabah haberde ise "Karne hediyesi et' tezgahı çöktü. Organize yalancılar sessizliğe gömüldü. Başta Akşener, CHP yönetimi, HDP, Sözcü ve Cumhuriyet olmak üzere kara propaganda yapanlar özür bile dilemedi" denildi.
"Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş isyanı"
Sözcü ise İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları manşetine "Akşener'den Erdoğan'a Sinan Ateş isyanı" başlığı ile taşıdı. Haberde, "Şimdi de örtbas edilmeye çalışılıyor. Her zaman olduğu gibi yine savcılar değişiyor, yargı yine sopa olarak kullanılıyor. Her zaman olduğu gibi katil dışarıda geziyor. Sen bostan korkuluğu musun sayı Erdoğan... Kendine gel. Bu nasıl yargı süreci?" denildi.
"Döndüler dolaştılar yine laikliğe takıldılar"
Yeni Şafak ise 26 Ocak Perşembe günü Döndüler dolaştılar yine laikliğe takıldılar" manşetiyle çıktı. Haberde, "28 Şubat sürecinde 'laiklik' gerekçesi ile başörtüsü yasağını savunan CHP ve destekçileri 25 yıl sonra başa döndü. CHP, İYİ Parti ve Barolar Birliği örtünme konusundaki Anayasa değişikliğine 'laikliğe aykırı' diye karşı çıktı" denildi.