Karadeniz gazı martta evlerde! 28 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

Hürriyet gazetesi 28 Ocak 2023 Cumartesi günü manşetini ikiye böldü. Ana sayfasının sağ kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni açılışındaki konuşmasında Karadeniz gazıyla ilgili son durumu paylaştı. "Karadeniz Gazı Martta Evlerde" başlıklı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının mart ayının sonu itibariyle evlere verilmeye başlanacağını söyledi. Doğalgazı 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakın doğalgaza kavuştu. Birileri güneş ve rüzgar enerjisini daha yeni keşfededursun, biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada 12 sıraya yükseldik" denildi. Hürriyet'in hemen sağ kısımda bulunan "6.5 milyonluk bilmece" başlıklı haberde ise, "14 Mayıs'ta oy kullanacak toplam 64 milyonun seçmenin 6.5 milyonu ilk kez sandığa gidecek gençlerden oluşuyor. Partiler de kampanyalarının odağına gençleri koydu" denildi.