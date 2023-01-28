Karadeniz gazı martta evlerde! 28 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
28 Ocak 2023 Cumartesi günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?... Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyete geçirilen maden tesisinin açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ve hangi gazete nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 28 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi 28 Ocak 2023 Cumartesi günü manşetini ikiye böldü. Ana sayfasının sağ kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni açılışındaki konuşmasında Karadeniz gazıyla ilgili son durumu paylaştı. "Karadeniz Gazı Martta Evlerde" başlıklı haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının mart ayının sonu itibariyle evlere verilmeye başlanacağını söyledi. Doğalgazı 81 ilimizdeki 703 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Böylece nüfusumuzun yüzde 85'ine yakın doğalgaza kavuştu. Birileri güneş ve rüzgar enerjisini daha yeni keşfededursun, biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada 12 sıraya yükseldik" denildi. Hürriyet'in hemen sağ kısımda bulunan "6.5 milyonluk bilmece" başlıklı haberde ise, "14 Mayıs'ta oy kullanacak toplam 64 milyonun seçmenin 6.5 milyonu ilk kez sandığa gidecek gençlerden oluşuyor. Partiler de kampanyalarının odağına gençleri koydu" denildi.
"Altın üretiminde tarihi rekor"
Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği maden tesisinin açılışında önemli açıklamalamarda buluan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşetine taşıyan Sabah gazetesinin, "Altın üretiminde tarihi rekor" başlıklı haberinde, "2000 yılında nerdeyse sıfır olan altın üretimini 2020 yılında 42 tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Son 5 yıllık verilere göre ortalama üretimimiz yıllık 35 ton civarında. SOĞÜT Altın Madeni tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yıllık 6.5 ton üretecek. Böylece ülkemizde en çok üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacaktır" denildi.
"Tek umudu YSK"
Cumhuriyet ise "Tek umudu YSK" manşetiyle çıktı. Yaklaşan 2023 seçimleri öncesi yaşanan adaylık tartışmaları ile ilgili detaylara yer verilen haberde, "Millet ittifakı Erdoğan'ın adaylığı için 'Anayasayı çiğnetmeyiz' dedi, hukukçular destekledi. Türkiye kritik seçim sürecine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3.kez adaylığı tartışmasıyla girdi. 6'lı masa liderleri "TBMM karar almadan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta aday olması mümkün değil" dedi. AKP'liler bu daha 'ikinci seçimi' Kararı YSK verecek" denildi.
"Metroya binen zoraki Erdoğan'ı tutacak"
Sözcü gazetesi 28 Ocak Cumartesi günü "Metroya binen zoraki Erdoğan'ı tutacak" manşetiyle çıktı. Haberde, "Propagandanın böylesi görülmedi. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda her yeri Erdoğan'ın afişleriyle donattılar. Yetmezmiş gibi vagonlardaki tutamaçlara bile Erdoğan'ı koydular. "U" işaretli metroda vagonların tutamaçlarına asılan Erdoğan fotoğrafları ve cumhuriyetin 2'inci yüzyılına girecek olmamıza rağmen AKP'nin 'Türkiye Yüzyılı' reklamı dikkat çekti" denildi.