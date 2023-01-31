İşte Milletin Sözü, Yarının Türkiyesi! 31 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

"İşte Milletin Sözü"

Sözcü gazetesi ise 31 Ocak Salı günü "İşte Milletin Sözü" manşetiyle çıktı. 6'lı masanın açıkladığa 2 BİN 300 seçim vaadi ile ilgili haberde, "Millet İttifakı, ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya kadar pek çok konudaki sorunları çözeceğine söz verdi" denildi ve öne çıkan başlıklar sıralandı. İşte öne çıkan başlıklardan sadece bir kaçı; *Enflasyonu 2 yılda kalıcı olarak tek haneye indireceğiz. Pahalılığı bitireceğiz. *Farlık fonunu kapatacağız. Cumhurbaşkanlığının uçak sayısı azaltacağız. *Çalışan üzerindeki vergi-sigorta yükünü azaltacağız. Yoksulluğu bitireceğiz. *Emekli zammında enflasyonun yanı sıra refah payını da hesaba katacağız. *Parayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasını bitireceğiz.