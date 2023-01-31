İşte Milletin Sözü, Yarının Türkiyesi! 31 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
31 Ocak 2023 Salı günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?... Dün Ankara'da 6'lı masanın yaklaşan seçim öncesi açıkladığı '2 BİN 300 seçim vaadini' hangi gazete nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 31 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
"EYT Meclis'te maaş Mart'ta
Hürriyet gazetesi 31 Ocak 2023 salı günü "EYT Meclis'te maaş Mart'ta manşetiyle çıktı. Haberde, "EYT'lilerin emekli olmalarını sağlayacak dört maddelik düzenleme dün Meclis'e sunuldu. Teklifin gelecek hafta yasalaşması EYT'lilerin ilk emekli maaşlarını mart ayında almaları bekleniyor" denildi. Öte yandan 6'lı masanın yaklaşan seçim öncesi açıkladığı seçim vaadlerine ilk sayfasında yer veren Hürriyet'in "6'lı masadan 2 BİN 300 vaat" başlıklı haberinde, "6'lı masa'yı oluşturan partilerin seçim beyannamesi niteliğindeki 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' dün Ankara'da kamuoyuna açıklandı. Metinde 2 bin 300'den fazla hedef yer aldı" denildi.
"Türkiye'nin geleceğini karartma metni"
Sabah gazetesi ise 6'lı masanın açıkladığı seçim vaadlerini manşetine taşıdı. "Türkiye'nin geleceğini karartma metni" başlıklı haberde, "Altılı Masa'nın 'Ortak Metni' bugüne kadar başarıyla uygulanan reformlardan dönüş sözü veriyor. *KAYYUMA SON: PKK'ya finansın önünü kesen kayyum uygulaması kaldırılarak teröre destek kapısı açılacak. İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE EVET: Aile yapısını tehdit eden, LGBT'yi destekleyen sözleşmeye geri dönülecek. DARBECİ FETÖ'CÜLERE AF: KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülere göreve dönüş sözü veriliyor. ŞEHİR HASTANELERİNE YASAK: Sağlık sisteminde devrim gerçekleştiren şehir hastanelerine son verilecek" denildi.
"İşte Milletin Sözü"
Sözcü gazetesi ise 31 Ocak Salı günü "İşte Milletin Sözü" manşetiyle çıktı. 6'lı masanın açıkladığa 2 BİN 300 seçim vaadi ile ilgili haberde, "Millet İttifakı, ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya kadar pek çok konudaki sorunları çözeceğine söz verdi" denildi ve öne çıkan başlıklar sıralandı. İşte öne çıkan başlıklardan sadece bir kaçı; *Enflasyonu 2 yılda kalıcı olarak tek haneye indireceğiz. Pahalılığı bitireceğiz. *Farlık fonunu kapatacağız. Cumhurbaşkanlığının uçak sayısı azaltacağız. *Çalışan üzerindeki vergi-sigorta yükünü azaltacağız. Yoksulluğu bitireceğiz. *Emekli zammında enflasyonun yanı sıra refah payını da hesaba katacağız. *Parayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi uygulamasını bitireceğiz.
"Yarının Türkiyesi"
Cumhuriyet ise "Yarının Türkiyesi" manşetiyle çıktı. 6'lı masanın açıkladığı seçim vaadlerine yer verilen haberde, "6'lı masa ortak seçim beyannamesini somut vaatlerle açıkladı. Altı muhalefet partisinin hazırladığı sağlıktan eğitime yargıda dış politikaya 9 başlıkta 2 binn üzerinde maddenin yer aldığı Millet İttifakı'nın "ortak mutabakat metni" açıklandı" denildi.