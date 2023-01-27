"Ey Aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" 27 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

"En zor toplantı"

6'lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı belirlemek için toplandığı 11. toplantısını ilk sayfasında yer veren Cumhuriyet gazetesi "En zor toplantı" manşetiyle çıktı. Yol haritası tamam denilen haberde, "Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasından sonra 6'lı masa ilk toplantısını dün yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sisteminin yol haritasına son rötuşları yapıldı. Liderler, hükümet programını ve komisyonların raporlarına da görüştü" denildi. Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden Cihan Paçacı ile ilgili "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz" sözleri tepki çeken İYİ Partili Paçacı görevinden istifa etti. 6'lı masa kurmayları, "Keni görüşünü parti görüşü gibi açıklamış. Doğru bulmuyoruz. İştişare ile ortak aday açıklanır" denildi.