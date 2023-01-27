"Ey Aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" 27 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
27 Ocak 2023 Cuma günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?... Altılı masanın aday belirlemek için toplandığı günde İYİ partili Cihan Paçacı'nın görevinden istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü. Ve Paçacı'nın şoke eden istifasını hangi gazete nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 27 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi 27 Ocak 2023 Cuma güne "Sıfırdan hayat" manşetiyle çıktı. Haberde, "Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındayken evlendirdiği iddia edilen kızı H.K.G hayata sıfırdan başladı. İsmi değiştirilen H.G.K, okuma yazma öğrendi, diploma aldı. H.G.K'yi istismar ettiği iddia edilen 'eşi' Kadir istekli ile babası Yusuf Ziya Gümüşel, pazartesi günü ilk duruşmaya çıkacak. İstekli'nin 67, Gümüşel'in 22 yıl hapsi isteniyor" denildi.
Sabah ise bugün manşetine ikiye böldü. "İşte FETÖ'nün din bozguncusu" başlıklı haberde, "FETÖ'nün islam dinini tahrif etmeyi amaçlayan, sözde üç dinli House of One adlı ihanet projesinin beyni Celal Fındık, Almanya Berlin'de saklanıyor. İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Gri Kategori'de aradığı Fındık, FETÖ'nün Vatikan ve Almanya destekli 50 milyon euroluk çok dinli House of One (Tek Ev) Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi. Fındık, FETÖ'nün Almanya sorumlusu Ercan Karakoyun'la birlikte hareket ediyor" denildi. Öte yandan Almanya dergisi Stern, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan kapağı ile ilgili çok sert açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in tepkisini manşetine taşıyan Sabah, "Batı medyası kin kusuyor, Güçlü Türkiye Hazımsızlığı" başlıklı haberde, "
"Ey Aday! Geldiysen 6 kez masaya vur"
Sözcü gazetesi ise 2023 seçimleri öncesi 'Ortak cumhurbaşkanı adayı'nı belirlemek için 11. kez toplanan 6'lı masayı manşetine taşıdı. "Ey Aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" başlıklı haberde, "CUMHUR ittifakı'nın karşısında yer alan 6 liderden oluşan 6'lı masa, dün 11'inci toplantısını yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda gündem, ortak politikalar metni ve cumhurbaşkanı adayının özellikleriydi. Liderler 9 saat konuştu" denildi.
"En zor toplantı"
6'lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı belirlemek için toplandığı 11. toplantısını ilk sayfasında yer veren Cumhuriyet gazetesi "En zor toplantı" manşetiyle çıktı. Yol haritası tamam denilen haberde, "Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasından sonra 6'lı masa ilk toplantısını dün yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğindeki toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sisteminin yol haritasına son rötuşları yapıldı. Liderler, hükümet programını ve komisyonların raporlarına da görüştü" denildi. Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden Cihan Paçacı ile ilgili "Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz" sözleri tepki çeken İYİ Partili Paçacı görevinden istifa etti. 6'lı masa kurmayları, "Keni görüşünü parti görüşü gibi açıklamış. Doğru bulmuyoruz. İştişare ile ortak aday açıklanır" denildi.