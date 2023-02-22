Erdoğan topa tuttu: "Be ahlaksız, Be namussuz, Be adi" 22 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
22 Şubat 2023 Çarşamba günü hangi gazete hangi manşetle çıktı? En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün deprem bölgesinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından "Kızılay, AFAD, Devlet nerede" diyenlere sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Ne çadırını ne yemeğini gördük' diyor. Be ahlaksız, Be namussuz, Be adi. Günde 2.5 milyona bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı. İşte 22 Şubat 2023 günü gazete manşetleri...
22 Şubat 2023 Çarşamba günü Hürriyet gazetesi "Peş peşe depremler şehirleri boşalttı" manşetiyle çıktı. 'Depremzedenin kabusu bitmedi' denilen haberde, "Bir kez daha ölümle burun buruna gelen vatandaşlar dehşete kapıldı. Bayılanlar oldu. Sinir krizi geçiren onlarca kişi hastanelere akın etti" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Hürriyet gazetesi geçtiğimiz akşam Hatay'da 3 dakikayla meydana gelen 2 büyük deprem sonrası "Hayalet kente döndü" başlıklı haberinde, "Hatay'da önceki akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki iki depremde ağır hasarlı binalar yıkıldı, az hasarlı binalar ağır hasar gördü. 6 kişi öldü, 562 kişi yaralandı. Kahramanmaraş depremiyle ıssızlaşan Hatay ve Antakya, İskenderun, Defne ilçeleri büsbütün boşaldı. Sahillerde, meydanlarda, ana caddelerde dün nerdeyse hiç insan yoktu" denildi.
Sabah gazetesi bugün "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli dün deprem bölgesi olan Osmaniye, Nurdağı, İslahiye'de incelemelerde bulundu. Çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelerle görüşen iki lider açıklamalarda bulundu. Yaşadığımız afetten hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılay nerede?" diyenlere sert tepki gösterdi. Erdoğan açıklamasında, "İlk günden beri tüm imkanları kullandık. Çıkmış, biri 'Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini gördük' diyor. Be ahlaksız. Günde 2.5 milyona bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. 865 bin vatandaşımız çadırda. Böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı.
Sözcü gazetesi ise "İktidarın not edeceği bir haber daha" manşetiyle çıktı. Haberde, "2 büyük depremin ardından 16 gün geçti, 11 ili ve 13.5 milyon vatandaşı etkileyen afette yaralar hala sarılamıyor. Erdoğan konuşmalarında haklı olarak "Biz çadır devleti değiliz" mesajı veriyor ama ülkenin bir çadır sorunu var. Şu anda deprem bölgesinde yüzbinlerce vatadandaş sokakta... Bir yandan yakınlarını kaybetmenin acısını yaşıyor, diğer yandan barınma sorunlarıyla boğuşuyor. Çadır kentler yetersiz. Su, tuvalet ve battaniye ihtiyacı devam ediyor" denildi. Öte yandan CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Not ediyoruz" diye halkı tehdit eden beceriksizler. Şov yapmayı bırakın, depremzedelere çadır, konteyner, duş ve tuvalet götürün" sözleri de manşetteki yerini aldı.
Türkiye gazetesi ise bugün "Asrın felaketi geride can yakan tecrübeler bıraktı" manşetiyle çıktı. Haberde, "Enkazdan çıkan 10 ders. 140 bina yıkıldı, 42 bini aşkın kayıp verdik. Dünyanın bile ezberini bozan depremlerdeki hatalarımızı ve eksiklerimizi yer bilimcilere, arama kurtarmacılara, mühendislere, iletişim uzmanlarına sorduk" denildi. Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte deprem bölgesinde depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları manşetteki yerini aldı. "1,797 konut için ilk kazma bugün" başlıklı haberde, "Bahçeli ile birlikte Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye'ye ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1.797 konutun inşa süreci hemen yarın (Bugün) başlıyor" denildi.