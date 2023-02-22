Erdoğan topa tuttu: "Be ahlaksız, Be namussuz, Be adi" 22 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

Sözcü gazetesi ise "İktidarın not edeceği bir haber daha" manşetiyle çıktı. Haberde, "2 büyük depremin ardından 16 gün geçti, 11 ili ve 13.5 milyon vatandaşı etkileyen afette yaralar hala sarılamıyor. Erdoğan konuşmalarında haklı olarak "Biz çadır devleti değiliz" mesajı veriyor ama ülkenin bir çadır sorunu var. Şu anda deprem bölgesinde yüzbinlerce vatadandaş sokakta... Bir yandan yakınlarını kaybetmenin acısını yaşıyor, diğer yandan barınma sorunlarıyla boğuşuyor. Çadır kentler yetersiz. Su, tuvalet ve battaniye ihtiyacı devam ediyor" denildi. Öte yandan CHP Lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Not ediyoruz" diye halkı tehdit eden beceriksizler. Şov yapmayı bırakın, depremzedelere çadır, konteyner, duş ve tuvalet götürün" sözleri de manşetteki yerini aldı.