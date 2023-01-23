Erdoğan seçimin tarihini resmen ilan etti! '14 Mayıs için Cumhurbaşkanlığı yetkimi kullanacağım'

Hürriyet gazetesinin manşet haberine göre, yeni yılla birlikte ilan sitelerine konulan ikinci el görünümlü sıfır araçların sayısı arttı. Bayilerde bulunamayan birçok sıfır otomobil ‘1001 kilometre’ bilgisi ile ederinin 200-300 bin TL üzerine ilan sitelerinde yer buldu. Şahısların yılda 3 adet olan ikinci el satış limitinin 1 Ocak’ta yenilendiğini hatırlatan uzmanlar, söz konusu artışta bu işi ticaret haline getiren kişilerin etkili olduğunu vurguladı. Galerilerin de şahıslar üzerinden satış yaptığı iddialar arasında.