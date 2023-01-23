Erdoğan seçimin tarihini resmen ilan etti! '14 Mayıs için Cumhurbaşkanlığı yetkimi kullanacağım'
Türkiye hızla erkene alınmış seçime doğru giderken gazeteler 23 Ocak 2023 Pazartesi günü hangi manşetlerle çıktı? Hürriyet gazetesi sıfır otomobilde ikinci el oyununu manşetine taşırken, Sabah gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmalarını manşetine koydu... İşte 23 Ocak 2023 günü gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesinin manşet haberine göre, yeni yılla birlikte ilan sitelerine konulan ikinci el görünümlü sıfır araçların sayısı arttı. Bayilerde bulunamayan birçok sıfır otomobil ‘1001 kilometre’ bilgisi ile ederinin 200-300 bin TL üzerine ilan sitelerinde yer buldu. Şahısların yılda 3 adet olan ikinci el satış limitinin 1 Ocak’ta yenilendiğini hatırlatan uzmanlar, söz konusu artışta bu işi ticaret haline getiren kişilerin etkili olduğunu vurguladı. Galerilerin de şahıslar üzerinden satış yaptığı iddialar arasında.
Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İstanbul'da yaptığı açıklamaları manşetine taşırken, Erdoğan, gençlik buluşmaları kapsamında Bursa'da gençlerle bir araya geldi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını belirten Erdoğan, "10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var." dedi.
Sözcü'nün manşetinde iki röportaj var
Sözcü gazetesi 23 Ocak 2023 tarihli manşetini CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'le yapılan özel röportajlara ayırdı. İki liderin seçimleri alma sözü vermeleri manşet başlığı oldu...
En aykırı manşet Karar'dan geldi
Karar gazetesi ise 23 Ocak gününün en aykırı manşetiyle çıktı. Stockholm’da Kur'an yakılmasının arkasında Putin'in olduğu anlatılan Karar'ın manşetinde bu eylemle Putin'in İsveç'in NATO üyeliğini engellediği belirtildi.