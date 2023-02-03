"Eksi 5 derecede ucuz et kuyruğu" 3 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
3 Şubat 2023 Cuma günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. Erzurum'da eksi 5 derecede ucuz et kuyruğuna sabah saat 5'te giren vatandaşlar için Sözcü gazetesi Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı. 9 büyükelçinin 'DEAŞ saldıracak' diyerek kapılarını kapatmasının ardından Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. Peki bugün 3 Şubat 2023 günü hangi gazete hangi haberi nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 3 Şubat 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
"Ankara'dan 9 büyükelçiye tepki"
Hürriyet gazetesi, 3 Şubat 2023 Cuma günü manşetini ikiye böldü... Sol kısımda "Ankara'dan 9 büyükelçiye tepki" başlığı ile "Bazı konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle kapılarını kapatmasına Ankara tepki gösterdi. Dokuzbüyükelçi Dışileri'ne çağrıldı" denilen haberde, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, elçiliklerin Türkiye'deki güvenlik koşullarıyla ilgili endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptığını belirterek, "Sorumsuz açıklamalar. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz" dedi. Dışişlerine çağrılan elçilere, kapamların terör örgütlerine hizmet ettiği söylendi" denildi. Öte yandan hemen sağ kısımda Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı kış tatbikatına manşetinde yer veren Hürriyet'in "Eksi 20'de en büyük tatbikat" başlıklı haberinde "TSK, Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı kış tatbikatını Kars'ta gerçekleştirdi. Eksi 20 derecede hem Mehmetçik'in hem de teknolojinin gövde gösterisi vardı" denildi.
"Milli Vizyona sahip çıkalım"
Sabah gazetesi ise Afyon-Şuhut yolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını manşetine taşıdı. "Milli Vizyona sahip çıkalım" başlıklı haberde, Erdoğan'dn Türiye Yüzyılı'na davet: "Türkiye Yüzyılı adını verdiğimiz atılımı 2023 hedeflerimiz gibi siyasi değil milli vizyon olarak görüyoruz. Küresel sistemin kökünden sarsıldığı dönemde ülkemiz Cumhuriyetin yeni yüzyılına böyle bir atılımla girmeye yakındır. Hiçbir istisna yapmadan 85 milyonun her birine milli vizyona sahip çıkma çağrısında bulunuyorum" denildi.
"Eksi 5 derece ucuz et kuyruğu"
Sözcü gazetesi ise "Eksi 5 derece ucuz et kuyruğu" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Alan sa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada" sözlerinin hatırlatıldığı haberde, "Dar gelirlinin ne halde olduğunu gösteren bu fotoğraf Erzurum'da çekildi. Vatandaş, kasapta kilosu 160 lira olan kıymayı 89 liraya satan Et ve Süt Kurumu mağazasının önünde sabah saat 05.00'ten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruk kısa sürede uzayıp gitti. Vatandaş eksi 5 derecede, yoğun kar yağışı altında sıranın kendisine gelmesini bekledi. Bu çile, Aşık Mahzuni'nin İnce ince bir kar yağar fakirlerin yüzüne" türküsünü akıllara getirdi" denildi.
"Bu neyin hazırlığı"
9 büyükelçinin 'DEAŞ saldıracak' diyerek kapılarını kapatmasının ardında Ankara'da tepkiler peş peşe geldi. Türkiye gazetesi ise 3 Şubat Cuma günü "Bu neyin hazırlığı" manşetiyle çıktı. Haberde, "Terör örgütlerine hamililik yapan, İslam karşıtı tahriklere göz yuman Batı ülkeleri, ürettikleri tehdit ortamının suçunu Türkiye'ye yıkma telaşında. Altı Avrupa ülkesi İstanbul'daki başkonsolokluklarını "DEAŞ saldıracak" bahanesiyle kapatma kararı aldı. Bir Fransız lisesi eğitime iki gün ara verdi. "Eylem" gibi harekete tepki geçikmedi" denildi.