"Eksi 5 derecede ucuz et kuyruğu" 3 Şubat 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

Sözcü gazetesi ise "Eksi 5 derece ucuz et kuyruğu" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Alan sa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada" sözlerinin hatırlatıldığı haberde, "Dar gelirlinin ne halde olduğunu gösteren bu fotoğraf Erzurum'da çekildi. Vatandaş, kasapta kilosu 160 lira olan kıymayı 89 liraya satan Et ve Süt Kurumu mağazasının önünde sabah saat 05.00'ten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruk kısa sürede uzayıp gitti. Vatandaş eksi 5 derecede, yoğun kar yağışı altında sıranın kendisine gelmesini bekledi. Bu çile, Aşık Mahzuni'nin İnce ince bir kar yağar fakirlerin yüzüne" türküsünü akıllara getirdi" denildi.