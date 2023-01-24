Devlete borçların cezası siliniyor: İşte büyük vergi affı! 24 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

Hürriyet gazetesi 24 Ocak Salı günü "İşte büyük vergi affı" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından alınan kararları duyurduğu yaptığı açıklamlara yer verilirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi ve prim borçlarının cezalarının silineceği, taksitle ödeme imkanı getireleceğini, sürücülerin ceza puanının sileneceğini, el koyulan 10 bin ehliyetin iade edileceğini açıkladı" denildi. Öte yandan Hürriyet herkesin merakla beklediği EYT ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "EYT düzenlemesini hazırladık. Meclis sürecini takip ediyoruz" sözlerine manşetinde yer verdi.