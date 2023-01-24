Devlete borçların cezası siliniyor: İşte büyük vergi affı! 24 Ocak 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
24 Ocak 2023 Salı günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından 'vergi ve prim borçlarının cezalarının silineceği, taksitle ödeme imkanı getireleceğini, sürücülerin ceza puanının sileneceğini, el koyulan 10 bin ehliyetin iade edileceği' müjdesini duyurmasını hangi gazete nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 24 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi 24 Ocak Salı günü "İşte büyük vergi affı" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından alınan kararları duyurduğu yaptığı açıklamlara yer verilirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi ve prim borçlarının cezalarının silineceği, taksitle ödeme imkanı getireleceğini, sürücülerin ceza puanının sileneceğini, el koyulan 10 bin ehliyetin iade edileceğini açıkladı" denildi. Öte yandan Hürriyet herkesin merakla beklediği EYT ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "EYT düzenlemesini hazırladık. Meclis sürecini takip ediyoruz" sözlerine manşetinde yer verdi.
"Devlet borçların cezasını siliniyor"
Sabah gazetesi ise "Devlet borçların cezasını siliniyor" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının hemen sonrasında yaptığı açıklamalara yer verilen haberde, "Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırmasını açıkladı: Vatandaşın devlete olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz" denildi ve müjdeleri 3 ayrı başlıkta verdi.
"Devlete borcunun ödeyen enayi mi?"
Sözcü gazetesi 24 Ocak Salı günü "Devlete borcunun ödeyen enayi mi?" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, vergi ve prim borçlarının cezalarının silineceği, taksitle ödeme imkanı getireleceğini, sürücülerin ceza puanının sileneceğini, el koyulan 10 bin ehliyetin iade edileceğinin müjdesini vermişti. Haberde, "İktidar seçim öncesi 6'ıncı 'Yapılandırma ve af' paketini açıkladı. Vergisini, cezasını, primini, borcunu devlete zamanında ödeyen vatandaşlar yeni enayi konumuna düşürüldü. Borcunu ödemeyenler ise afla ödüllendirildi" denildi.
"İki bin TL altındaki cezalar iptal"
Türkiye gazetesi ise yaklaşan seçim öncei Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeleri manşetine taşıdı. "İki bin TL altındaki cezalar iptal" başlıklı haberde, "Kamu alacaklarına yeni düzenleme müjdesi veren Cumhurbaşkanı: 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Vergi ve prim borçlarının cezalarını kaldırıyoruz, 2.5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek. 10 bine yakın ehliyet iade edilecek" denildi.