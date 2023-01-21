Çılgın Türkler yürür bunu bilesin! 21 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
21 Ocak 2023 Cumartesi günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. İngiliz dergisi The Economist'in yaklaşan seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alaması tepkilere yol açmıştı. Erdoğan'ın "Çılgın Türkler yürür" diyerek tepki gösterdiği Yunanistan için hangi gazete ne dedi? Öte yandan ile ilgili kimler ne söyledi.. İşte 21 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi, 21 Ocak 2023 Cumartesi günü ana manşetinde 3 önemli konuya verdi. İlk olarak "Vergilere af geliyor" başlıklı haberde, "Vergi, prim, idari para cezalarına yeni bir yapılandırma imkanı geliyor. Kabinede pazartesi günü görüşülecek pakette matrah artırımı, kasa stok affı da yer alacak" denildi. "485 bin sözeşmeli kadrolu oluyor" başlıklı haberde ise "Kamuda çalışan 485 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçisini sağlayan teklif Meclis'te oybirliğiyle kabul edildi. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar 30 gün içinde yazılı başvurarak memur kadrosuna geçebilecek" denildi. Son olarak Hürriyet'in, "İnatçı öksürük bizi yordu" başlıklı haberinde ise "Son dönemde birçok virüsün birleşip neden olduğu hastalıklarda şimdi de uzayan, inatçi öksürük gündemde. Bazı hastalarca aylarca süren öksürük krizlerine rastlanıyor. Geçmeyen öksürük vakalarını uzmanlara sorduk" denildi.
"Çılgın Türkler yürür, bunu bilesin"
Sabah gazetesi ise "Türkiye'nin kaderini İngili dergisi tayin edemez" manşetiyle çıktı. İngiltere merkezli The Economist dergisi, geçtiğimiz günlerde skandal bir kapakla çıkmıştı. 2023 seçimleriyle ilgili yayımladığı analiz yazısı için hazırlanan kapakta, Türk bayrağı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siluetini resmeden dergi, "Türkiye felaketin eşiğinde" başlığını atmış ve yazıda, Erdoğan’ı hedef alan ifadelere yer verilmişti. İstanbul'da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamarına yer verilen haberde, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletin tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur" denildi. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de sert tepki gösteren Erdoğan'ın "BAK Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil; eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür, bunu bilesin" sözlerini manşetteki yerini aldı.
"İki yüzlük"
Sözcü ise "İki yüzlük" manşetiyle çıktı. Türkiye'nin 200 TL'si ile Almanya'nın 200 EUORO'sunun karşılaştırıldığı haberde, "Bizi kıskandığı söylenen Alman'ın parası Türk Lirası'nın 20 katı. Onlar parasıyla Türkiye'de sefa sürerken biz sefalet çekiyoruz" denildi. Ayrıca haberde 200 TL ile Türkiye'de neler alınabiliyor, Almanya'da 200 EURO ile neler alınabiliniyor karşılaştırılmasını yapılan bir tabloya da yer verildi.
"En pahalı seçim"
Cumhuriyet gazetesi 21 Ocak 2023 Cumartesi günü "En pahalı seçim" manşetiyle çıktı. "AKP, yurttaşın ekonomik sıkıntısından yararlanmak için ne varsa masaya sürüyor" denilen haberde, "Geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor. Milyonlarca yurttaş borç ve icra batağında. Emekçiye yapılan zamlar enflasyonun altında kaldı. AKP, 2023 seçimleri öncesinde şimdi de tüm borçlar için yeni yapılandırma paketi hazırlığında. Borçlarda faizin silinmesi, anaparanın taksitlendirilmesi gündemde. Emeklinin bayram ikramiyesinde, kamu çalışanın maaşında ve asgari ücrette yeni artışlar olabileceği konuşuluyor. Sözleşmelilere kadro, 3600 ek göstergede kapsamın genişletilmesi ve 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT'de ilk maaşların seçim tarihine ayarlı olması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.