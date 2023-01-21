Çılgın Türkler yürür bunu bilesin! 21 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

"Çılgın Türkler yürür, bunu bilesin"

Sabah gazetesi ise "Türkiye'nin kaderini İngili dergisi tayin edemez" manşetiyle çıktı. İngiltere merkezli The Economist dergisi, geçtiğimiz günlerde skandal bir kapakla çıkmıştı. 2023 seçimleriyle ilgili yayımladığı analiz yazısı için hazırlanan kapakta, Türk bayrağı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siluetini resmeden dergi, "Türkiye felaketin eşiğinde" başlığını atmış ve yazıda, Erdoğan’ı hedef alan ifadelere yer verilmişti. İstanbul'da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamarına yer verilen haberde, "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletin tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur" denildi. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e de sert tepki gösteren Erdoğan'ın "BAK Miçotakis yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil; eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür, bunu bilesin" sözlerini manşetteki yerini aldı.