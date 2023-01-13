Bu dosya devletin güven sınavı! 13 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

Hürriyet gazetesi, 13 Ocak 2023 Cuma günü 'Lokantaya sabit fiyat çağrısı' manşetiyle çıktı ve Zincir marketlerin başlattığı "fiyat sabitleme" hamlesine karşın restoran ve lokantların çatı örgütü TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl'ün fiyat sabitleme çağrısına yer verdi. Bingöl yaptığı açıklamada "Son dönemde birçok emtia girdi fiyatında gerileme yaşandı. Dolardaki hareketlilik duruldu. Bu nedenle tüm restoran ve lokantalara ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin enflasyola mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım" ifadelerini kullandı.

Bugün açılışı yapılacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphaneye dönüştürülen İstanbul Rami Kışlası'nı manşetine taşıyan Hürriyet, 36 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphane 7/24 hizmet verecek. Kütüphanenin serbest çalışma ve okuma salonları, bebek ve çocuk bölümü, engelli bölümü de bulunuyor. Kışlanın orta alanı da millet bahçesi olarak düzenlendi. Bakan Ersoy, "Central Park, Hype Park gibi doğal bir görünümü olacak sözleri ile dev projenin detaylarını paylaştı.