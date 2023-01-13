Bu dosya devletin güven sınavı! 13 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
13 Ocak 2023 Cuma günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. İsveç'te terör örgütü PKK sevicileri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin eyleme için hangi gazete ne dedi? CHP'li Özgür Özel'in ilan ettiği '8 bin kişilik trol ordusu' açıklamaları hakkında muhalif gazeteler ne dedi? İşte 13 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi, 13 Ocak 2023 Cuma günü 'Lokantaya sabit fiyat çağrısı' manşetiyle çıktı ve Zincir marketlerin başlattığı "fiyat sabitleme" hamlesine karşın restoran ve lokantların çatı örgütü TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl'ün fiyat sabitleme çağrısına yer verdi. Bingöl yaptığı açıklamada "Son dönemde birçok emtia girdi fiyatında gerileme yaşandı. Dolardaki hareketlilik duruldu. Bu nedenle tüm restoran ve lokantalara ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin enflasyola mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım" ifadelerini kullandı.
Bugün açılışı yapılacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphaneye dönüştürülen İstanbul Rami Kışlası'nı manşetine taşıyan Hürriyet, 36 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphane 7/24 hizmet verecek. Kütüphanenin serbest çalışma ve okuma salonları, bebek ve çocuk bölümü, engelli bölümü de bulunuyor. Kışlanın orta alanı da millet bahçesi olarak düzenlendi. Bakan Ersoy, "Central Park, Hype Park gibi doğal bir görünümü olacak sözleri ile dev projenin detaylarını paylaştı.
Domino nakille iki hayat
Sabah gazetesi bugün manşetini ikiye böldü... "Domino Nakille iki hayat" başlığı ile Antalya'da dünyada ender yapılan 'domino orman nakli' haberini manşetine taşıyan Sabah gazetesi hemen yan sütununda Çankaya Köşkün'de gerçekleştirilen "Ar-GE ve Yenilik atılımı toplantısında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Siyasetten ekonomiye, sosyal alandan teknolojiye tüm başlıklarda zirveyi hedefliyoruz. Vizyonumuzu yüksek tutmamızın sebebi yeni patinajlara tahammülümüzün olmamasıdır" sözlerine yer vermeyi ihmal etmedi.
Sözcü gazetesi ise bugün manşetinde iki önemli habere yer verdi. İlk olarak "CHP'li Özgür Özel'in skandalı böyle açıkladı" başlıklı haberde "Özel, sosyal medyada iktidar lehine algı operasyonu yürüten Ebabil adlı oluşumu ortaya çıkardı denildi. Sözcü'nün bir diğer manşeti ise Dokunulmazlığı kaldırılmak istenilen CHP Mersin Milletveki Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları oldu. Başarır yaptığı açıklamada, "Polise 'şerefsiz' diyen AKP milletvekili dokunulmazlığımın kaldırılması için oy kullandı. Ben 'şerefsiz' demedim. Yazıklar olsun dedim.Fezleke hazırlandı. Sinan Ateş'in katil zanlısının saklayan vekile soruşturma yok. Böyle bir hukuk böyle bir ülke olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
Troller devlete sızdı
Cumhuriyet gazetesi, 13 Ocak 2023 Cuma günü "Troller devlete sızdı" manşetiyle çıktı. Haberde, Kumpas, yalan ve iftiralarla sosyal medyada muhalifleri hedef alıp itibar suikastı yapan 8 bin kişilik 'trol ordusu' deşifre oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Soylu'nun müşaviri Emin Şen üzerinden "trol ordusunu" yönettiğini açıkladı" denildi.