Bu çılgına dur deyin! 14 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
14 Ocak 2023 Cumartesi günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. CHP'li Özgür Özel'in iddia ettiği Trollerin başı Emin Şen'in attığı eski tweetler ortaya çıktı. İsveç'teki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçak eylem sonrası gelen tepkiler üzerine Başbakan Kristersson nasıl ağız değiştirdi ve hangi gazete ne dedi?.. İşte 14 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Sabah gazetesi 14 Ocak 2023 Cumartesi günü "Türkiye Yüzyılı'na yakışan Kültür abidesi" manşetiyle çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphaneye dönüştürülen İstanbul Rami Kışlası'na yapılan devasa kültür kampüsünün açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu abide aseri Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak hizmete açıyoruz. Bu eser, her türlü takdirin üzerinde bir eser. Ülkemizin özellikle İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı ecdada karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz" açıklamalarına yer verildi.
İğrenç bir provokasyon
Hürriyet gazetesi ise İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik terör örgütü PKK'nın yandaşlarının yapmış olduğu alçak eylemi ve detaylarını manşetine aldı. "İğrenç bir provokasyon" başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avutkatları aracılığıyla yapmış olduğu suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldığının bilgisi verilirken İsveç Başbakanı Kristersson'un yapmış olduğu açıklamaları manşetine taşırken haberde, "Bugüne kadar terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine göz yuman İsveç, Stockholm'de Erdoğan'a yönelik alçak saldırının arından ağız değiştirdi. Başbakan Kristersson, PKK'nın İsveç içi tehdit haline geldiği söyledi" denildi.
Trollerin başı Emin Şen, FETÖ aşığı çıktı
Sözcü gazetesi ise "Trollerin başı Emin Şen, FETÖ aşığı çıktı" manşetiyle çıktı. CHP'li Özgür Özel'in iddia ettiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 8 bin kişilik trol ordusunu yönettiği danışmanı Emin Şen'in daha önce attığı tweetlere yer verilen haberde, "Şen'in mesajlarıyla Kemalistleri "terörist" ilan ettiği, ABD'deki teröristbaşı Fethullah Gülen'i (Fetö) övdüğü, AKP ile FETÖ'yü barıştırmak için kampanya başlattığı görülüyor. Daha acısı FETÖ'yle mücadele eden Jandarma ve Emniyet'in sosyal medyası bu adamın elinde" denildi.
"İktidar 'Çağ atladık' diye övünse de derin yoksulluk beşikte başlıyor"
Cumhuriyet gazetesi 14 Ocak Cumartesi günü ise "Aç çocuklar ülkesi" manşetiyle çıktı. "İktidar 'Çağ atladık' diye övünse de derin yoksulluk beşikte başlıyor" denilen haberde, "Bebek mamasına son bir yılda yüzde 80, bebek bezine de yüzde 114 zam geldi. Marketlerde artık kilit altında satılan mamalara ulaşamayan aileler bebeklerini şekerli suyla beslemek zorunda kaldı. Uzmanlar ise yetersiz beslenmenin yol açacağı anemi, obezite ve bodurluk gibi sağlık sorunlarına karşı uyardı" ifadeleri yer aldı.