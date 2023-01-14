Bu çılgına dur deyin! 14 Ocak 2023 Cumartesi günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

Sabah gazetesi 14 Ocak 2023 Cumartesi günü "Türkiye Yüzyılı'na yakışan Kültür abidesi" manşetiyle çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kütüphaneye dönüştürülen İstanbul Rami Kışlası'na yapılan devasa kültür kampüsünün açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu abide aseri Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak hizmete açıyoruz. Bu eser, her türlü takdirin üzerinde bir eser. Ülkemizin özellikle İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmayı ecdada karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz" açıklamalarına yer verildi.