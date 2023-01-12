Böyle fetvanın Kur'an'da yeri yok! 12 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

Hürriyet gazetesi, 12 Ocak 2023 Perşembe günü 'Gizli kalmış mücevher' manşetiyle çıktı ve siparişi teslim ettiği otelde piyanonun başına geçip çaldığı Mozart'ın Türk Marşı ile tüm Türkye'nin konuştuğu Getir kuryesi 19 yaşındaki Muharrem Can İncir’i manşetine aldı. Kuryen İncr'in muhteşem performansı sosyal medyaya düşünce milyonlarca beğeni aldı. Muharrem piyanoyla nasıl tanıştığını, annesinin bankadan kredi çekerek aldığı piyano ile neler yaptığını anlattı. Muharrem Can İncir’in performansını izleyen ünlü isimler çok sayıda mesaj paylaşırken ünlü piyanist Gülsin Onay, İncir’e öğrencisi olması için teklifte bulundu.