Böyle fetvanın Kur'an'da yeri yok! 12 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
12 Ocak 2023 Perşembe günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. İktidar yanlısı gazeteler Kemal Kılıçdaroğlu için neden "Yunan gibi" başlıkları attı?.. Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'ihaleye fesat karıştırma' davası için hangi gazete ne dedi?.. İşte 12 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi, 12 Ocak 2023 Perşembe günü 'Gizli kalmış mücevher' manşetiyle çıktı ve siparişi teslim ettiği otelde piyanonun başına geçip çaldığı Mozart'ın Türk Marşı ile tüm Türkye'nin konuştuğu Getir kuryesi 19 yaşındaki Muharrem Can İncir’i manşetine aldı. Kuryen İncr'in muhteşem performansı sosyal medyaya düşünce milyonlarca beğeni aldı. Muharrem piyanoyla nasıl tanıştığını, annesinin bankadan kredi çekerek aldığı piyano ile neler yaptığını anlattı. Muharrem Can İncir’in performansını izleyen ünlü isimler çok sayıda mesaj paylaşırken ünlü piyanist Gülsin Onay, İncir’e öğrencisi olması için teklifte bulundu.
Cumhuriyet tarihi böylesini görmedi; 250 milyar TL'lik rekor destek!
Sabah gazetesi manşetini ikiye böldü.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Batı, haydutların sığınağı oldu" sözlerini manşetin üstüne koyan Sabah gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı 250 milyar liralık kredi paketini "Cumhuriyet tarihinde bir ilk, ekonomiye 250 milyar liralık dev destek" haberini de manşet yaptı..
Cımbızlı fezleke...
Sözcü gazetesi ise 'Cımbızlı Fezleke' manyetiyle çıktı. CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekelerinin Meclis gündemine alınmasını manşet yapan Sözcü gazetesi, 1760 fezleke arasından neden sadece 2 milletvekilinin fezlekesinin gündeme alındığını sorguladı. Sözcü, FETÖ'nün siyasi ayağı dlmakla suçlanan vekiller ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan milletvekillerinin fezlekeleri dururken sadece 2 ismin fezlekesinin Meclis gündemine alındığına dikkat çekti.
Kamu bankası eliyle vurgun...
Cumpuriyet gzetesi, 12 Ocak 2023 Perşembe günü "Kamu bankası eliyle vurgun" manşetişle çıktı. Haberde, "AK Parti iktidarıyla yükselişe geçen Kiler Holding, borcuna karşılık bir kısmını 100 milyon dolara Halkbank’a sattığı Sapphire AVM’nin tamamını 48 milyon dolara geri aldı. Sayıştay 2021’de AVM için 78.9 milyon dolar değer biçti. Emlak fiyatlarının patladığı dönemde bina “yarı fiyatına” Kiler’e geçti" denildi...