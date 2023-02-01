"Ben Kemal geliyorum, EYT'de kademe nasıl olacak?" 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

"Ben Kemal, geliyorum"

Sözcü ise "Ben Kemal, geliyorum" manşetiyle çıktı. Haberde, "Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın film repliğie ile meydan okudu: CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında Cüneyt Arkın'ın 1976 tarihli 'Hınç' filmindeki "Ben Kemal, geliyorum" sözleriyle iktidar ve yandaşlarına göndermede bulundu. Polisiye filmde, Arkın'ın canlandırdığı Komiser Kemal kendisine tuzak kuranlardan intikam almadan önce telefonla "Ben Kemal, geliyorum" diyerek haber veriyor. Filmin o sahnesine montjla Kılıçdaroğlu ve siyasetçilerin eklenmesiyle hazırlanan video dün sosyal medyada olay oldu. Gülümseten bu montaj binlerce kez izlendi" denildi.