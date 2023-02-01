"Ben Kemal geliyorum, EYT'de kademe nasıl olacak?" 1 Şubat 2023 Çarşamba günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
1 Şubat 2023 Çarşamba günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?... Sözcü gazetesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada viral olan "Ben Kemal, geliyorum" sözlerini manşetine taşırken, Milliyet gazetesi ise herkesin merakla beklediği EYT'de kademe nasıl olacak? sorusunun detaylarını ilk sayfasında yer verdi. Peki bugün 1 Şubat 2023 günü hangi gazete hangi haber nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 1 Şubat 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
1 Şubat 2023 Çarşamba günü "Helal olsun Sanna Marin" manşetiyle çıktı. Haberde, "İsveç Kuran yakılmasına engel olmazken, komşusu Finlandiya Başbakanı Sanna Marin tam tersini yaptı. Finlandiya, "Kuran yakılmasına izin vermem, suç sayarım" uyarısı yaptı" denildi.
"Altılı masa oy için Kandil'i 'dekileri bile affeder"
Sabah ise, "Altılı masa oy için Kandil'i 'dekileri bile affeder" manşetiyle çıktı. Haberde, "Yıkım mutabakatıyla HDP-PKk ve FETÖ'ye mvi boncuk dağıtan 6'lı masa'ya şehit aileleri ve gaziler çok sert tepki gösterdi: Dertleri vatan millet değil, FETÖ ve PKK" denildi.
"Ben Kemal, geliyorum"
Sözcü ise "Ben Kemal, geliyorum" manşetiyle çıktı. Haberde, "Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın film repliğie ile meydan okudu: CHP lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında Cüneyt Arkın'ın 1976 tarihli 'Hınç' filmindeki "Ben Kemal, geliyorum" sözleriyle iktidar ve yandaşlarına göndermede bulundu. Polisiye filmde, Arkın'ın canlandırdığı Komiser Kemal kendisine tuzak kuranlardan intikam almadan önce telefonla "Ben Kemal, geliyorum" diyerek haber veriyor. Filmin o sahnesine montjla Kılıçdaroğlu ve siyasetçilerin eklenmesiyle hazırlanan video dün sosyal medyada olay oldu. Gülümseten bu montaj binlerce kez izlendi" denildi.
"Sokağa atıldığı gün Mete'yi öldürdü"
Yeni Şafak gazetesi ise bugün Van'da yaşanan korkunç olayı "Sokağa atıldığı gün Mete'yi öldürdü" başlığıyla manşetine taşıdı. Haberde, "Van'da arkadaşlarıyla top oynarken başıboş köpek saldırısında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Emir Mete Durna, bir hevesle alınıp sokağa atılan köpeklerin son kurbanı oldu. Üstelik H.K'nın sahiplenip sadece 4 gün bakıp terk ettiği köpek, sokağa atıldığı gün Mete'yi boynundan ısırdı" denildi.