Annem karne hediyesi olarak bana et aldı! İşte 22 Ocak 2023 Pazar günü gazete manşetleri..
Okullar tatil oldu, milyonlarca öğrenci karne aldı... Küçücük bir çocuğun televizyon kameraları önünde söyledikleri herkesin yüreğini dağladı... Türkiye'de alım gücünün ve ekonomik krizin temel ihtiyaçları karne hediyesi haline getirmesi yeni tartışmaların da fitilini ateşledi. Gazeteler 22 Ocak 2023 Pazar günü hangi manşetlerle çıktı? Hangi gazete hangi manşeti attı?...
Hürriyet gazetesi, Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en özel birliği Bordo Bereliler'in merkezine girip yaptığı röportajları "İşte TSK'nın efsane birliği" başlığıyla manşetine çekti. Hande Fırat, "kendilerini vatanlarına adayan, çok özel eğitim süreçlerinden geçen, eğitimi hiç bırakmayan ve vatan için her an ölmeye hazır çok özel insanlar"ın hikayelerini yazdı.
Sabah gazetesi 22 Ocak 2023 Pazar Günü, "Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" manşetiyle çıktı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'da gerçekleştirdiği toplu açılış törenindeki sözlerine yer verdi.
Sözcü gazetesi ise karnesini aldıktan sonra kasap dükkanında karşılaştığı muhabirin "Karne hediyesi ne aldın" sorusuna "Annem karne hediyesi olarak bana et aldı" diyen çocuğu manşet yaptı. Vatandaşın ekonomik kriz altında temel ihtiyaç maddelerine bile ancak özel günlerin hediyesi olarak ulaşabildiği anlatıldı.
Cumhuriyet gazetesi de "Et karne hediyesi oldu" manyetiyle tüm Türkiye'nin konutuğu ekonomik kriz ve alım gücünün geldiği durumu anlattı.