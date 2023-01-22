Annem karne hediyesi olarak bana et aldı! İşte 22 Ocak 2023 Pazar günü gazete manşetleri..

Hürriyet gazetesi, Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en özel birliği Bordo Bereliler'in merkezine girip yaptığı röportajları "İşte TSK'nın efsane birliği" başlığıyla manşetine çekti. Hande Fırat, "kendilerini vatanlarına adayan, çok özel eğitim süreçlerinden geçen, eğitimi hiç bırakmayan ve vatan için her an ölmeye hazır çok özel insanlar"ın hikayelerini yazdı.