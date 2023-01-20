Aday yerine kriz çıkarıyorlar! 20 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

"Yerli, hızlı ve akıllı metro"

Sabah gazetesi ise Yerli mühendislik harikası olan sürücüsüz tam otomatik, hızlı tren konforunda son teknolojiye sahip İstanbul Havalimanı metrosunu görüntülendi. "Yerli, hızlı ve akıllı metro" başlıklı haberde, "Başkan Erdoğan tarafından pazar günü açılacak olan 34 kilometrelik Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı, ilk etapta günlük 600 bin yolcuya hizmet verecek. Metro hattı, Türkiye'de bir ilk olan yolculara hızlı tren konforunda seyahat sağlayan demiryolu altyapısıyla inşa edildi. Dünya metrolarında ilk defa bu projede akıllı tünel konseptiyle yangın güvenliğinde yeni bir teknoloji hizmete sokuldu" denildi.