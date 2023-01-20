Aday yerine kriz çıkarıyorlar! 20 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
20 Ocak 2023 Cuma günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. Seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak duyrulmasının ardından gözler altılı masaya çevrildi. Muhalefetin yer aldığı altılı masadan hangi adayın çıkacağı merak edilirken 'Erdoğan aday olamaz' açıklamaları ile verilen cevapları hangi gazete nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 20 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi 20 Ocak 2023 Cuma günü manşetini ikiye böldü. "Badal tüneli açıladı" başlıklı haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya Badal Tüneli'nin açılış törenine Beştepe'den canlı bağlantı ile katıldı. Badal tüneli daha önce keskin virajlar nedeniyle zor geçilen yolu kısaltacak ve tasarruf sağlayacak" denildi. Öte yandan Hürriyet, hemen yanında "Zirvelerde kar krizi" başlığı ile Karsız ve ılık hava kayak merkezlerini sıkıntıya soktu. Her sömestrda dolup taşan Uludağ ve Kartal kaya boş kaldı. Palandöken ve Erciyes, çözümü suni karda buldu ancak şimdi de maliyetlerin arttığına dikkat çekti.
"Yerli, hızlı ve akıllı metro"
Sabah gazetesi ise Yerli mühendislik harikası olan sürücüsüz tam otomatik, hızlı tren konforunda son teknolojiye sahip İstanbul Havalimanı metrosunu görüntülendi. "Yerli, hızlı ve akıllı metro" başlıklı haberde, "Başkan Erdoğan tarafından pazar günü açılacak olan 34 kilometrelik Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı, ilk etapta günlük 600 bin yolcuya hizmet verecek. Metro hattı, Türkiye'de bir ilk olan yolculara hızlı tren konforunda seyahat sağlayan demiryolu altyapısıyla inşa edildi. Dünya metrolarında ilk defa bu projede akıllı tünel konseptiyle yangın güvenliğinde yeni bir teknoloji hizmete sokuldu" denildi.
"14 Mayıs 2023 tek adam dönemi bitecek"
Sözcü ise "14 Mayıs 1950 tek parti dönemi bitmişti, 14 Mayıs 2023 tek adam dönemi bitecek" manşetiyle çıktı. Siyasetçi Hüsamettin Cindoruk'un açıklamalarına yer verilen haberde, "14 Mayıs 1950'de halk iktidarı değiştirmiştir. İktidar kaybetmiş, muhalefet kazanmıştı. Aradan zaman geçti. Şimdi bu 14 Mayıs'ta da iktidar el değiştirecektir. İnşallah sandıktan çıkan sonuçlar beni doğrular. Onu ümit ediyorum" denildi.
"İbre Bay Kemal'de"
Cumhuriyet gazetesi "İbre Bay Kemal'de" manşetiyle çıktı. Siyaset gündemi seçime kitlendi, gözler 6'lı masanın açıklayacağı adayda denilen haberde, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 6'lı masada birden fazla isim konuşuluyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in gönlündeki isim Ekrem İmamoğlu. Ancak İmamoğlu hakkında davalar ve siyasi yasak kararı var. Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda HDP'den destek alamayacağı belirtiliyor. Masada öne çıkan isim ise CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu" denildi.