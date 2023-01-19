14 Mayıs'ta söz milletin! 19 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
19 Ocak 2023 Perşembegünü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi ile ilgili "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün karşımıza çıkanlara 'YETER' diyecektir" açıklamasını hangi gazete nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 19 Ocak 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
Hürriyet gazetesi 19 Ocak 2023 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki 'Seçim tarihi' ile ilgili açıklamalarını "İşte 14 Mayıs'ın yol haritası" manşetiyle çıktı. Haberde, "Erdoğan seçim tarihini ilan etti. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'da sandıktan zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün karşımıza çıkanlara 'YETER' diyecektir" denildi. Hürriyet ayrıca konuşmasında Tükiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ile SİHA'sını hedef alan DEVA Partisi lideri Ali Babaca'nın 'Dokunacağız' diye yaptığı açıklamaya tepki gösteren Erdoğan'ın "Bu ahlaksız çıkmış ne diyor. Rekabetin oluşması lazımmış. Sen rekabet nedir bilir misin? 15 sene yanımda bulundu, benden bir şey alamadı" sözlerini manşetine taşıdı.
"Sen git çocuk bezi satmaya devam et"
Sabah ise "Millet 14 Mayıs'ta 6'lı masaya yeter diyecek" manşetiyle çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında seçim tarihi ile ilgili 14 Mayıs'ı işaret etmesini manşet yapan Sabah, Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e "Hanımefendi, Erdoğan'ın başörtüsü konusunda istismarcı olup olmayacağını benim milletim gayet iyi bilir", DEVA lider Ali Babacan'a "Bu ahlaksız çıkmış 'Geleceklermiş de soracaklarmış' sen git çocuk bezi satmaya devam et", Gelecek Partisi lider Ahmet Davutoğlu'na "Tahsis ettiğimiz üniversiteyi başbakan olunca bedelsiz olarak vakfına mülk edildi. Türkiye'de örneği yok" sözlerini ilk sayfasından gördü.
"İktidarın derdi seçim, Milletin derdi geçim"
Sözcü ise manşetini ikiye böldü. Üst kısımda "İktidarın derdi seçim" denilirken haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı işaret ederek Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün karşımıza çıkanlara 'YETER' diyecektir" sözlerine karşılık olarak, CHP'li Muharrem Erkek'in "Millet 14 Mayıs'ta tek adam rejimine 'yeter' diyecek sözlerine yer verilirken Sözcü hemen altına "Milletin derdi geçim" başlığını attı ve haberde," Kışı zor şartlarda geçiren milyonlarda vatandaş tencerisini kaynatmakta zorlanıyor. Özellikle açlık sınırında yaşayanlar karanlık bastığında pazara gidip satıcıların attığı sebze-meyveyi eve götürüyor" denildi.
"Üçüncü kez aday olabilir mi?"
Cumhuriyet ise "Yine yasa tanımadı" manşetiyle çıktı. Haberde, "MHP lideri Bahçeli'nin 'Bu işi mayısta bitirelim' çıkışı sonrası Erdoğan '14 Mayıs' dedi" denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üçüncü kez aday olabilir mi?" sorusuna cevap veren Cumhuriyet ise "Yasalar cumhurbaşkanının iki kez seçilebileceğini söylüyor. Erdoğan, 2014 ve 2018'de cumhurbaşkanlığı seçimine girdi kazandı. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil" ifadelerine ver yerdi.