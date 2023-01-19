14 Mayıs'ta söz milletin! 19 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...

Hürriyet gazetesi 19 Ocak 2023 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki 'Seçim tarihi' ile ilgili açıklamalarını "İşte 14 Mayıs'ın yol haritası" manşetiyle çıktı. Haberde, "Erdoğan seçim tarihini ilan etti. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'da sandıktan zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün karşımıza çıkanlara 'YETER' diyecektir" denildi. Hürriyet ayrıca konuşmasında Tükiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ile SİHA'sını hedef alan DEVA Partisi lideri Ali Babaca'nın 'Dokunacağız' diye yaptığı açıklamaya tepki gösteren Erdoğan'ın "Bu ahlaksız çıkmış ne diyor. Rekabetin oluşması lazımmış. Sen rekabet nedir bilir misin? 15 sene yanımda bulundu, benden bir şey alamadı" sözlerini manşetine taşıdı.