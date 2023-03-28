14 Mayıs'ta ilk kez uygulanacak! İşte yeni Milletvekili hesabı... 28 Mart 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
28 Mart 2023 Salı günü hangi gazete hangi manşetle çıktı?.. En çarpıcı manşeti atan gazete hangisi?..14 Mayıs 2023'te yapılacak olan milletvekiliği seçiminde ilk kez uygulanacak olan 'yüzde 7 ülke barajlı D'Hondt' sisteminin detayları ortaya çıktı. Bu seçimde ittifak içindeki partiler de birbirleriyle yarışacak. İşte yeni Milletvekili hesabı... 28 Mart 2023 günü hangi gazete hangi haberi nasıl gördü ve ne dedi?.... İşte 28 Mart 2023 gününün tüm gazete manşetleri...
"İŞTE YENİ VEKİL HESABI"
28 Mart 2023 Salı günü Hürriyet Gazetesi, 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekiliği seçiminde ilk kez uygulanacak olan 'yüzde 7 ülke barajlı D'Hondt' sisteminin detaylarını "İŞTE YENİ VEKİL HESABI" başlığı ile manşetine taşıdı. Haberde, "Yeni sistem ittifaklardaki oy oranı düşük partilerin kendi listeleriyle seçimesini zorlaştırıyor. Çünkü onların aldığı oylar ittifakın toplam sandelye sayısını etkilemeyecek. İttifakın toplam sandelye sayısını etkilemeyecek. Böylece ittifak içindeki partiler de birbirleriyle yarışacak. Örneğin 5 sandalyeli bir ilde A partisi 186 bin oyla 4 sandalye kazanmış olsun. B partisi kendi oyu 35 bin olmasına rağmen 70 bin olan ittifak oyuyla 1 sandalye elde ediyordu. C partisi ise 46 bin oyuna karşın vekil çıkaramıyordu. Aynı oy oranları yeni sistemde uygulandığında A partisi 3, C partisi 1 ve B Partisi 1 sandalye kazanacak" denildi.
"Yaraları sarmadan bize huzur yok"
Sabah gazetesi "Yaraları sarmadan bize huzur yok" manşetiyle çıktı. Adıyaman'da temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde, "Deprem bölgesinde toplamda 650 bin ev inşa edeceğiz. Acil ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. BAY Bay Kemal'i biliyorsunuz. Yine yalan yanlış haberlerle 'Biz geleceğiz her şey bedava' diyor. Bu yalan makinesi zihniyeti milletimizin takdirine havale ediyorum" denildi.
"Kaybettikleri oyları toplamak için kesenin ağzını açtılar"
Sözcü gazetesi ise bugün "Kaybettikleri oyları toplamak için kesenin ağzını açtılar" manşetiyle çıktı. Haberde, "İktidarın seçim öncesi milyonlarca emekli ile gazi, sağlıkçı ve geçici işlere yönelik düzenlemeleri 149.3 milyar tutuyor. Ama bu bile dertlere çare olmaz. Yüksek enflasyon et fiyatlarını füze gibi uçurdu. Kıymanın kilosu 300-320 lira bandında. Bonfile ise 600 liraya satılıyor. Bu yüzden dar gelirliler kasabın yolunu unuttu. Çünkü 1 gram altının 1.200 lira olduğu düşünüldüğünde, 2 kilogram bonfile, 1 gram altın ediyor. Bu fiyatlarla işçi,memur emekli nasıl et yesin?" denildi.
"Geri dönüş başladı"
Yeni Şafak gazetesi "Geri dönüş başladı" manşetiyle çıktı. Haberde, "Deprem bölgesinde barınma sorunları çözülüp, fabrikalar çalışınca ve konteyner çarşılar devreye girince geriye dönüşler başladı. Antalya Milletvekili Atay Uslu, depremden sonra 3 milyondan fazla kişinin bölgeyi terk ettiğini ama son 25 günde 1.3 milyon kişinin geri döndüğünü söyledi" denildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da katıldığı temel atma törenini manşetine taşıyan Yeni Şafak'ın haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temelini attı. Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, "Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız" denildi.