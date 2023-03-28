14 Mayıs'ta ilk kez uygulanacak! İşte yeni Milletvekili hesabı... 28 Mart 2023 Salı günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?

"İŞTE YENİ VEKİL HESABI"

28 Mart 2023 Salı günü Hürriyet Gazetesi, 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekiliği seçiminde ilk kez uygulanacak olan 'yüzde 7 ülke barajlı D'Hondt' sisteminin detaylarını "İŞTE YENİ VEKİL HESABI" başlığı ile manşetine taşıdı. Haberde, "Yeni sistem ittifaklardaki oy oranı düşük partilerin kendi listeleriyle seçimesini zorlaştırıyor. Çünkü onların aldığı oylar ittifakın toplam sandelye sayısını etkilemeyecek. İttifakın toplam sandelye sayısını etkilemeyecek. Böylece ittifak içindeki partiler de birbirleriyle yarışacak. Örneğin 5 sandalyeli bir ilde A partisi 186 bin oyla 4 sandalye kazanmış olsun. B partisi kendi oyu 35 bin olmasına rağmen 70 bin olan ittifak oyuyla 1 sandalye elde ediyordu. C partisi ise 46 bin oyuna karşın vekil çıkaramıyordu. Aynı oy oranları yeni sistemde uygulandığında A partisi 3, C partisi 1 ve B Partisi 1 sandalye kazanacak" denildi.