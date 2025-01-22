Ziraat, Vakıfbank, Halkbank başlattı! Düşük faizli 350 Bin TL taşıt kredisi

Peşin ödeme yapmak her geçen gün zorlaşırken, bankaların taşıt kredisi kampanyaları büyük bir önem kazanıyor. Bu noktada, özel bankaların yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyenler için kamu bankaları devreye giriyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, 36 ay vadeli 350 bin TL taşıt kredisi fırsatı sunarak vatandaşların araç sahibi olmasını kolaylaştırıyor. Kamu bankalarının sunduğu düşük faizli taşıt kredisi seçenekleri, özel bankalara kıyasla çok daha avantajlı görünüyor. İşte detaylar...



Kamu Bankalarından Taşıt Kredisi Kampanyaları

Kamu bankaları, taşıt kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 2. el araçlar için uygun faizli finansman imkanı sunuyor. İşte üç büyük kamu bankasının taşıt kredisi teklifleri:

Taşıt Kredisi Çekerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Araç kredisi almadan önce şu noktaları göz önünde bulundurmalısınız:

🚗 Aylık ödemelerinizi hesaplayın: Bütçenizi aşan bir kredi çekmek, ilerleyen süreçte maddi sıkıntı yaşamanıza neden olabilir.

🚗 Sigorta ve vergileri unutmayın: Kasko, trafik sigortası ve MTV gibi ek maliyetleri göz önünde bulundurarak ödeme planınızı oluşturun.

🚗 Kredi vadesini dikkatlice seçin: Uzun vadeli kredilerde taksitler düşük olur, ancak toplam ödeme miktarı artar. Kısa vadede ise aylık ödeme yükü artabilir.

🚗 Özel bankalarla karşılaştırma yapın: Kamu bankaları genellikle daha avantajlı olsa da, kredi almadan önce özel bankaların sunduğu faiz oranlarını da karşılaştırmanız önerilir.

NOT: Kamu bankalarının sunduğu cazip taşıt kredisi fırsatlarını değerlendirmek için size en yakın şubeye gidebilir veya online başvuru yapabilirsiniz!

Kaynak: Gazeteoku.com