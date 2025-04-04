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Ziraat, Vakıfbank, Halkbank aylık 3.125 TL taksitle 150.000 TL kredi veriyor

Türkiye’de kamu bankaları üzerinden sunulan destek kredileri, vatandaşların maddi yükünü hafifletmeye devam ediyor.

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank aylık 3.125 TL taksitle 150.000 TL kredi veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 150 Bin TL faizsiz kredi desteği, özellikle evlilik hazırlığında olan gençler için büyük bir fırsat sunuyor.

Peki, 150 Bin TL faizsiz kredi başvuruları başladı mı? Ödeme koşulları neler? Aylık taksit ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank aylık 3.125 TL taksitle 150.000 TL kredi veriyor

150 Bin TL Faizsiz Kredi Kimlere Verilecek?

Bu kredi, herkesin kullanımına açık olmayacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla sunulacak olan 150 Bin TL faizsiz kredi, yalnızca evlenmeyi planlayan gençler için verilecek.

✔ Faizsiz olacak (Herhangi bir ek maliyet veya faiz uygulanmayacak).
✔ 2 yıl boyunca ödeme yapılmayacak (48 ay vadeli ödeme planı sunulacak).
✔ Düğün masraflarını karşılamak için kullanılacak.
✔ Kamu bankaları aracılığıyla dağıtılacak.

Bu destek, düğün masraflarını karşılamakta zorlanan çiftlere finansal rahatlık sunarken, geri ödeme sürecini de kolaylaştıracak.

2 Yıl Ödemesiz Dönem Avantajı!

150 Bin TL faizsiz kredinin en cazip yönlerinden biri de 2 yıl boyunca hiçbir ödeme yapılmayacak olması.

📌 Ödeme planı şu şekilde işleyecek:

Krediyi çekenler, ilk 24 ay boyunca taksit ödemeyecek.
3. yıldan itibaren geri ödemeler başlayacak.
Toplam 48 ay vadeli olacak, yani kredi taksitleri 4 yıla yayılacak.

Ziraat, Vakıfbank, Halkbank aylık 3.125 TL taksitle 150.000 TL kredi veriyor

Aylık Taksit Ne Kadar Olacak?

Şu ana kadar kamu bankaları tarafından resmi bir ödeme planı açıklanmadı ancak tahmini hesaplamalara göre:

✔ 150.000 TL kredi, 48 ay vadeli ödeme planına sahip olacak.
✔ Aylık 3.125 TL taksitle geri ödenecek.
✔ Toplam geri ödeme 150.000 TL olacak (Çünkü faiz uygulanmayacak).

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