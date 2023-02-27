Ziraat, Vakıf ve Halkbank atağa kalktı! Gelmiş geçmiş en büyük konut kredisi kampanyası başladı, faizlerde deprem

Ev sahibi olmak isteyenler ne yazık ki son dönemlerde yaşanan fahiş fiyat artışları nedeniyle ev almayı artık hayal gibi görüyordu. Ancak kamu bankaları bu noktada devreye girdi. Resmi gazetede de yayınlanan kararla birlikte yeni konut finansman programı başladı. Ev alma hayali kuranlar Bu program sayesinde tarihin en düşük faiz oranı ile ev sahibi olma imkanı bulacak. Ziraat, Vakıf ve Halkbank milyonlarca kişiyi ev sahibi yapmak için harekete geçti. İşte bankaların konut kredisi faiz oranları…

Devlet, 2023 yılında birçok alanda vatandaşı desteklemeye devam ediyor. Özellikle orta gelirli olan ve konut olamayan vatandaşlar Devletin sunduğu bazı imkanlar sayesinde ev sahibi olma imkanı yakalıyor. Ev Hayali Kuran ancak yüksek faiz oranları nedeniyle kredi alamayanlar, Yeni Konut Finansman Programı kapsamında ev sahibi olacak. Karar Resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Ev alma hayali kuranlar kamu bankalarına başvuru yaparak düşük faizli ve uzun vade seçeneği ile ev sahibi olabilecek. Bugün ev alanlar 15 yıl vadeli olarak Ödeme yapacak. Peki konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Vakıf ve Halkbank konut kredisi faiz oranları…

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Yeni Konut Finansman Programı Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklandı. Karar resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte, Uzmanlar tarafından yapılacak olan değerleme raporları doğrultusunda bölge bölge ayrılan yerlerde konut kredisi sağlanacak. karara göre İstanbul, 1 İnci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla, 2'nci bölge, 1 inci ve 2'nci bölge dışında kalan iller, 3 üncü bölge olarak değerlendirilecek.

KONUTLARDA 5 YIL SATIŞ YASAĞI GETİRİLECEK

Alınan kadar doğrultusunda finansmanı sağlayan bankalar bildirdikleri finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle satışa sağa getirecek. Bu sürenin sonucunda ise evin tapusu müdürlük tarafından terkin edilecek. Yani yeni alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yeni konut finansman paketi başvuru şartları da belli oldu. Şu şartları taşıyanlar başvuru yapabilecek:

Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.

5 yıl boyunca satılamayacak.

Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.

Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.

15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi verilecek.

2 milyon liraya kadar yüzde 0,69 faiz

2-4 milyon lira arası krediye yüzde 0,79 faiz

4-5 milyon arası krediye yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak.