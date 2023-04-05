Ziraat, Vakıf Halkbank, Yapı Kedi, Denizbank peş peşe duyurdu! Emekliye nefes kesen maaşa ek ödeme

Emekliye banka promosyon ücretleri konusunda bankalarda yeni bir döneme girildi. önce en düşük emekli maaşının yükselmesi ve hemen ardından da EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte 2.2 milyon yeni emeklinin maaş almaya başlayacak olmasıyla birlikte emekli promosyon ücretlerine de artış yapıldı. Bankalar bu konuda son derece Bonkör davranıyor. Emekliye verilecek promosyonlarda çıta her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Nisan ayı banka promosyonlarında artış yapıldı. İbre öyle bir yukarı döndü ki emekliler resmen ihya olacak.

SSK Bağkur memur emeklisi ve EYT'Lİ için bankalardan yeni duyurular geliyor. Emekli promosyon ücretlerine güncelleme yapan bankalar nisan ayında rakamları resmen arşa çıkardı. Peş peşe birçok bankadan açıklama gelirken kamu bankaları da özel bankalarda rakamlarını güncelledi. Peki nisan ayı güncel emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu? emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? 2023 nisan ayı güncel emekli promosyon ücretleri ve banka banka yeni promosyon listesi haberimizde...

ZİRAAT VAKIF HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2023

Kamu bankalarından olan Ziraat Vakıf ve Halkbank sabit promosyon ücreti veriyor. SSK Bağkur memur emeklisi için 3 yıllık sözleşme karşılığında promosyon veren devlet bankaları, miktarı 3000 TL ile 5000 TL arasında tutuyor. emekli maaşını taşıyan tüm emekliler kamu bankalarının promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor.

YAPI KREDİ BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2023

Emekli maaşı alan milyonlarca emekliye promosyon ücreti veren bankalardan olan Yapı Kredi Bankası 3 yıllık taahhüt karşılığında güncel promosyon rakamlarını duyurdu. maaş alma taahhüdü veren emekliye Yapı Kredi Bankası tarafından ödenecek promosyon miktarı 8500 TL'ye yükseldi.

DENİZBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2023

DenizBank'ın Emekliye promosyon ödemek için 3 yıllık maaş tahahüdüne ek olarak mobildeniz uygulamasını kullanma şartı da bulunuyor. Emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca DenizBank'tan almayı taahhüt eden emekliler Denizbank mobil uygulamasında kullanmaları durumunda 10.000 TL'ye kadar Maaş promosyonu alabiliyor.

GARANTİ BBVA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2023

SSK bağ-kur memur emeklisi ve eyt'liler emekli maaşlarını Garanti Bankası'na taşımaları durumunda birçok avantajı elde ediyor. Garanti Bankası emekliye 3 yıllık taahhüt karşılığında net 7500 TL'ye Varan promosyon fırsatı sunuyor. Buna ek olarak Garanti Bankası'ndan emekliye 1.000 TL de Bonus imkanı veriliyor. Yani Garanti Bankası'nın kredi kartını kullanan emekliler 1000 TL Bonus alma şansına sahip oluyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2023

7.500 TL ve üstü maaş alan emeklilere yine emekli maaşını taşıma karşılığında Türkiye İş Bankası'ndan da rekor promosyon fırsatı sunuluyor. maaş aralığına göre İş Bankası tarafından verilen promosyon ücretleri şu şekilde:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL, 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.