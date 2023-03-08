Ziraat, Vakıf, Halkbank güç birliği yaptı! 0.49-0.59-0.77 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunuluyor

Türkiye'de ekonomik koşullar zorlaşmaya devam ederken vatandaşların nakit parayı olan ihtiyacı da her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle kamu bankaları nakit ihtiyacı olan vatandaşı yönelik düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları ile öne çıkıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bugün nakit ihtiyacına çözüm olacak önemli bir duyuru yaptı. Düşük faizli kredi kullanmak isteyenler için 3 kamu Bankasından çok özel faiz oranı uygulaması başladı. Hemen başvuru yaparak bu bankalardan 0.49-0.59 ve 0.77 faiz oranı ile kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası tarafından vatandaşa düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ediyor. Acil nakit ihtiyacı olan herkes hemen 3 kamu bankasına başvuru yaparak nakit destek alabilir. Düşük faizli kredi desteği almak için şartlar da netleşti. Bu şartları taşıyan kişiler 0.49-0.59 ve 0.77 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi alabilir. Ziraat Vakıf ve Halkbank düşük faizli ihtiyaç kredisi alma şartları ve detaylar haberimizde…

KAMU BANKALARINDAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ ÇÖZÜMLERİ

Düşük faizli kredi ihtiyacı olanlara müjde geldi. Ziraat Vakıf ve Halkbank başvuru yapan ve nakit ihtiyacı olan kişilere 0.49-0.59 ve 0.77 faiz oranı ile destek veriliyor. İhtiyaç kredisi imkanı esnaftan vatandaşa herkese veriliyor. Özellikle deprem sonrasında artan nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kamu bankaları çok uygun faiz oranları sunuyor. Hemen bu bankalardan birine başvuru yaparak belgesiz ve masrafsız şekilde kredi kullanma ayrıcalığına sahip olabilirsiniz.

5000 TL - 100.000 TL ARASI KREDİ DESTEĞİ

3 kamu bankası yeni kredi paketlerine ilişkin açıklama yaptı. Nakit paraya ihtiyacı olanlar 5.000 TL ile 100.000 TL arasında nakit destek için bankalara başvuru yapabilir. Dilediğiniz miktara kadar kredi desteğini almak için bu bankaların şubelerinden ya da online bankacılık hizmetleri aracılığıyla yapabilirsiniz.

Bu bankalar düşük faizli kredi desteği için kefil ya da masraf istemiyor. Ancak kredi desteği bazı şartlar doğrultusunda veriliyor. Aranan şartlara bakacak olursak:

TC vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

Kredi notu 1200 puan ve üstü olmak

Bankalara gecikmiş kredi borcu olmamak aranan şartlar arasında yer alıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası güncel kredi desteğinden faydalanmak için geç kalmayın. Bu kampanya kapsamında faiz oranları 0.49-0.59 ve 0.77 olarak belirlendi.