Ziraat, Vakıf, Halkbank ev sahibi yapıyor! 0.69 faizli konut kredisi hemen verilecek

Konut Fiyatları, koronavirüs pandemisi ile birlikte fahiş düzeyde arttı. Orta gelirli ve dar gelirli vatandaşlar için artık konut almak neredeyse imkansız hale geldi. Neyse ki devlet bu konuda yeni çalışmalarıyla vatandaşa ev sahibi olma şansı veriyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni konut finansman programı başladı. Bugünkü resmi gazetede yayınlanan yeni konut finansman programı ile Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank vatandaşa düşük faizli konut kredisi imkanı sağlayacak. Düşük faizli konut kredisi paketi kapsamında 0.69 faiz oranı ile kredi kullanmak mümkün olacak.

Kendi evinin sahibi olma hayali Kuran Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı devreye girdi. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla resmi gazetede yayınlanan yeni karar doğrultusunda Yeni konut finansman programı devreye girdi. Bu program doğrultusunda kamu bankaları vatandaşa düşük faizli konut kredisi imkanı tanıyacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'tan konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 0,69 faiz oranı ile kredi alabilecek.

BÜTÇEYE GÖRE ÖDEME PLANI YAPILACAK

Yeni konut finansman programı kapsamında Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank vatandaşın bütçesine göre ödeme planı çıkararak 0.69 faiz oranı ile kredi kullandıracak. Düşük faizli konut kredisi vade sayısı 120 aya kadar olacak. Diğer yandan resmi gazetede yayınlanan kararla birlikte Değerleme raporu ile konut bedeli ve konut Satış tutarı da belli oldu. Karara göre;

1'inci bölge için 9 milyon lirayı,

2'nci bölge için 5 milyon lirayı,

3'üncü bölge için de 3 milyon lirayı aşamayacağı açıklandı.

Kullandırılacak azami finansman tutarları konut değerinin yüzde 90'ını aşmayacak şekilde:

1'inci bölge için 5 milyon lira,

2'nci bölge için 3 milyon lira,

3'üncü bölge için de 2 milyon lira olarak belirtildi.

KREDİYE GÖRE FAİZ ORANI BELİRLENECEK

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından sağlanacak konut kredisi için krediye göre faiz oranı belirlenecek. 2 milyon TL'ye kadar olan krediler için faiz oranı %0,69 olurken 2 milyon ile 4 milyon TL arasındaki kredilerde faiz oranı %0,79, 4-5 milyon Arası kredilerde faiz oranı 0,99 olarak uygulanacak. 120 ay vadeli konut kredisi kullanmak isteyenler başvuru işlemlerini kamu bankalarından yapabilecek.