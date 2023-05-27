Ziraat Vakıf Halkbank duyurdu! Konut kredisi faiz oranları düşürüldü

Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat bankası ve Halkbank kredi musluklarını açmaya devam ediyor. Konut kiralarının tavan yaptığı şu günlerde vatandaşlar düşük faizli kredileri takip altına alarak uygun fiyata ve düşük faizle konut sahibi olmanın yollarını aramaya devam ediyor. Kamu bankaları konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacak. Ayrıntılar haber detayımızda…

Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat bankası ve Halkbank kredi musluklarını açmaya devam ediyor. Konut kiralarının tavan yaptığı şu günlerde vatandaşlar düşük faizli kredileri takip altına alarak uygun fiyata ve düşük faizle konut sahibi olmanın yollarını aramaya devam ediyor. Kamu bankaları konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacak. Ayrıntılar haber detayımızda…

Vakıfbank Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi

120 aya varan vade seçenekleri ve uygun kredi faiz oranları ile VakıfBank sizi sıkıntıya sokmadan ev sahibi yapıyor.

Halkbank Hesaplı Evim Konut Kredisi

Bütçenize en uygun vade ve ödeme seçenekleri değerlendirerek ev sahibi olabilirsiniz. Faiz oranları sıfır konutlar için geçerli olup ikinci el konutlarda değişiklik gösterecektir.

Kredi faiz oranları; Bankadan en az kredi taksit tutarı kadar Açık Hesap açtırmayı, kredi kartı başvurusu yapmayı ve onaylanmış kredi kartı olması, en az üç adet otomatik ödeme talimatı vermeyi, Bankadan Hayat Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası ve Konut Sigortası yaptırmayı ve İnternet/Mobil/Dialog şube üyeliklerinden en az bir tanesini yaptırmayı talep eden müşteriler için geçerlidir.

Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi

Sıfır Konut Kredisi ile 120 ay vadeye kadar olanaklardan yaralanabilir, ödemeleriniz bütçenize uygun şekilde planlayabilirsiniz.