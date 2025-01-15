Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank hesabı olanlar dikkat; Paranızı alın

Bu duyuru, banka hesap sahiplerinin haklarını koruma ve bankacılık işlemlerinde şeffaflık sağlama amacı taşırken, müşterilerin mağduriyet yaşamaması için de büyük önem taşıyor. İşte detaylar:

Mevduat Hesapları Zaman Aşımına Uğrayacak

Bankacılık Kanunu’na göre, belirli bir süre boyunca işlem görmeyen mevduat hesapları zaman aşımına uğrayabiliyor. Türkiye'de bu süre, 10 yıl olarak belirlenmiş durumda. Bu, hesap sahiplerinin 10 yıl boyunca hesaplarında herhangi bir işlem yapmamaları halinde, hesaplarındaki bakiyelerin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceği anlamına geliyor. Bu durum her yıl milyonlarca lira değerindeki paranın TMSF’ye aktarılmasına neden olabiliyor.

Zaman Aşımı Başvuru Süresi 15 Haziran 2025

Kamu bankaları, 2025 yılı için geçerli olacak zaman aşımına uğrayacak hesaplar için başvuru süresini 15 Haziran 2025 olarak belirledi. Bankalar, hesap sahiplerini unutkanlık gibi nedenlerden ötürü mağduriyet yaşamamaları adına bilgilendiriyor.

Zaman aşımına uğrayan hesaplar, bu tarihe kadar geçerli kimlik belgeleriyle şubelere başvuru yapan müşterilere iade edilecektir. Başvuru yapılmayan hesaplar, kanun gereği TMSF’ye aktarılacaktır.

50 TL’nin Üzerindeki Hesaplara Bildirim Yapılacak

Bankalar, 50 TL ve üzerindeki bakiyesi bulunan hesap sahiplerine, kayıtlı ikamet adreslerine bildirim gönderecek. Ancak, bakiyesi bu tutarın altında kalan hesaplar için herhangi bir bildirim yapılmayacak. Bu durumda, hesap sahiplerinin son işlemlerinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra hesaplar zaman aşımına uğrayacaktır.

Önemli Uyarı: Bankalar Müşterilerini Uyarmaya Devam Ediyor

Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank yapılan duyurularda, zaman aşımına uğrayan mevduat hesaplarıyla ilgili internet sitelerinde de düzenli olarak bilgilendirmeler yapacaklarını belirtti. 2023 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduatlar, bankaların internet sitesinde dört ay süreyle ilan edilecek. Müşterilere önemli bir hatırlatma yapılacak ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenecek.

Zaman Aşımı Mevduatına Dair Hukuki Düzenleme

Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, mevduatlar, katılım fonları, emanetler ve alacaklar, 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde zaman aşımına uğrayarak TMSF’ye devredilmektedir. Bu uygulama, mevduat sahiplerinin haklarını koruma ve bankacılık sektöründeki düzeni sağlamaya yönelik bir önlem olarak büyük önem taşıyor.

Kaynak: Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank resmi duyuruları ve Bankacılık Kanunu 62. madde.