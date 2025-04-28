Ziraat Bankası'ndan müjde var; Hesabınıza para akacak

Ziraat Bankası, avantajlı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bankkart sahibi olmak isteyen bireysel müşterilere, ilk kredi kartı başvurularına özel tam 2.500 TL Bankkart Lira hediye ediliyor. Kampanya, alışveriş yapmayı planlayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Ziraat Bankası, bireysel müşterilerine yönelik hazırladığı yeni kampanyasıyla dikkat çekiyor. 17 Nisan - 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilk defa bireysel Bankkart kredi kartı başvurusu yapan ve onaylanan müşterilere, belirli şartları yerine getirmeleri halinde toplam 2.500 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.

Kampanya Detayları:

✅ Başvuru ve Katılım:

İlk kez bireysel Bankkart kredi kartı sahibi olacak müşteriler kampanyaya Bankkart Mobil uygulaması üzerinden katılabiliyor. Alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılımın tamamlanması gerekiyor.

✅ Alışveriş Şartı:

Bankkart’ın kredi kartı özelliği kullanılarak, Bankkart üye işyerlerinde tek seferde yapılan her 2.500 TL ve üzeri alışverişe 250 TL Bankkart Lira hediye ediliyor. Bir müşteri kampanya süresi boyunca en fazla 2.500 TL Bankkart Lira kazanabiliyor.

✅ Önemli Koşullar:

Daha önce kredi kartı kullanan müşteriler, kartlarını başvuru tarihinden en az 90 gün önce iptal etmiş olmalı.

Kuyum sektöründen yapılan harcamalar ve fatura ödemeleri kampanyaya dahil değil.

Aynı gün aynı işyerinden yapılan alışverişlerde yalnızca ilk işlem kampanya kapsamına giriyor.

Kazanılan Bankkart Liralar anında karta yükleniyor ancak, kart iptal edilirse geri alınıyor.

Bankkart Başak, Bankkart Genç, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri kampanyaya dahil değil. Kampanyaya sadece asıl kart sahipleri katılabiliyor.

✅ Başvuru Yöntemleri:

Başvurular; Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi, Ziraat Bankası şubeleri ve Bankkart Başvurular & İşlemler sayfası üzerinden yapılabiliyor.

Not:

Kampanya koşulları, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından değiştirilebilir veya durdurulabilir. Ayrıntılı bilgi için Ziraat Bankası Resmi Kampanya Sayfası ziyaret edilebilir.