Ziraat Bankası'ndan müjde mi, şaka mı; Hesabınıza para geliyor!

Banka, yeni kampanyasıyla Metro Mağazaları’ndan alışveriş yapan müşterilerine 500 TL’ye varan Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyanın detayları resmi internet sitesinde paylaşılırken, avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için büyük bir fırsat olduğu görülüyor.

Kampanya Detayları ve Katılım Koşulları

Ziraat Bankası tarafından duyurulan kampanya 3-31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Metro Mağazaları’nda Bankkart ile yapılacak alışverişler kapsamında belirlenen tutarları harcayan müşteriler, Bankkart Lira kazanabilecek.

✔ 3.000 TL ve üzeri alışverişe 300 TL Bankkart Lira

✔ 5.000 TL ve üzeri alışverişe 500 TL Bankkart Lira

Müşteriler, kampanyaya katılım sağlamak için farklı yöntemleri kullanabilir:

Bankkart Mobil uygulaması

bankkart.com.tr üzerinden başvuru

“METRO” yazıp 4757’ye SMS gönderme

Kazançlar Nasıl Kullanılacak?

Kampanya kapsamında elde edilen Bankkart Liralar, 7 Şubat 2025 tarihinde hesaplara yüklenecek ve 7 Mart 2025 tarihine kadar sadece Metro Mağazaları’nda kullanılabilecek. Kullanılmayan tutarlar 8 Mart 2025 itibarıyla geri alınacak.

Müşteri bazlı bir kampanya olması sebebiyle her müşteri, en fazla 500 TL Bankkart Lira kazanabilecek.

Ziraat Bankası’ndan Müşterilerine Özel Avantajlar

Ziraat Bankası, sunduğu kampanyalarla müşterilerinin alışverişlerini daha avantajlı hale getirmeyi amaçlıyor. Metro Mağazaları’nda geçerli bu kampanya da, market alışverişlerinde tasarruf etmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

Resmi duyuru ve detaylar için:

🔗 Ziraat Bankası Resmi Kampanya Sayfası