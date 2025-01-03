Ziraat Bankası'ndan kadın çiftçilere destek kredisi; 3.000.000 TL

Ziraat Bankası, kadın çiftçilere özel sunduğu Kadın Çiftçi Kredisi ile bu girişimciliği daha da desteklemeyi amaçlıyor. Kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarını ve faaliyetlerini teşvik etmek için sağlanan kredi, 3.000.000 TL’ye kadar ulaşabilen finansman imkânı sunuyor.

Kadın Çiftçi Kredisi Ne Gibi Fırsatlar Sunuyor?

Kadın çiftçiler, Ziraat Bankası'nın bu özel kredisi ile tarım ve hayvancılık alanındaki çeşitli yatırımlarını hayata geçirebilecek. Bu kredi kapsamında sağlanan destekler şunlardır:

Süt hayvancılığı, besicilik, arıcılık, et tavukçuluğu gibi hayvancılık faaliyetleri için finansman sağlanır.

Serada sebze üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi bitkisel üretim alanlarında da yatırım yapılabilir.

Canlı hayvan alımı, basit sera yapımına yönelik inşaat harcamaları gibi harcamalar karşılanabilir. İlgili faaliyetlerde kullanılmak üzere makine ekipman alımları (traktör hariç) finansman kapsamında yer alır.

Kiralık işletmeler için kira ücreti ve işletme giderleri için de kredi desteği sağlanır.

Bu kredi, özellikle tarımda kadın girişimcilerin daha fazla yer almasını sağlayarak, sektördeki kadınların ekonomik güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefler.

Kadın Çiftçi Kredisi İçin Aranan Koşullar

Kadın çiftçilerin bu krediden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekmektedir. İlgili koşullar şunlardır:

18 yaşını doldurmuş olmak,

En az 8 yıllık ilköğretim mezunu olmak,

İlgili eğitimleri tamamlamış olmak: Üniversite, belediye veya özel sektör tarafından verilen yatırım ve kredi konularında eğitim almış olmak,

Krediye konu faaliyeti yürütmek: Kredi alınacak faaliyet alanında aktif olarak üretim yapıyor olmak.

Sübvansiyonlu Kredi İmkanı

Kadın çiftçiler, eğer üretim yaptığı alan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda yer alan kriterlere uygunsa, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından da yararlanabilirler. Bu, özellikle finansman sağlamakta zorlanan kadın çiftçiler için büyük bir avantaj sağlar.

Kaynak: Daha fazla bilgi almak için Ziraat Bankası'nın Kadın Çiftçi Kredisi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.