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Ziraat Bankası'ndan Emeklilere 1500 TL Hediye!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere 1500 TL Hediye!

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere 1500 TL Hediye!

Ziraat Bankası, emekli müşterileri için Ağustos ayı boyunca sürecek özel bir kampanya başlattı. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar, 31 Ağustos 2024'e kadar kampanyaya katılarak toplamda 1500 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı yakalıyor.

Kampanya Detayları:

Süre: 1-31 Ağustos 2024

Katılım: Bankkart Mobil, bankkart.com.tr veya M1500 yazıp 4757’ye SMS göndererek

Kazanç: Her 750 TL ve üzeri market alışverişine 75 TL Bankkart Lira, toplamda 1500 TL'ye kadar

Koşullar: Aynı gün aynı işyerinden yapılan işlemlerden sadece ilki geçerli, e-ticaret işlemleri dahil değil

Yükleme: Bankkart Liralar anında karta yüklenecek

Kampanya, sadece asıl kart müşterileri için geçerli olup, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünleri ile yapılan işlemler kapsam dışı bırakılmıştır. Nakit çekim, iade ve iptal işlemleri de kampanyaya dahil edilmemektedir.

Maaşını farklı bir bankaya taşıyan müşterilerin kazandığı Bankkart Liralar geri alınacak. Detaylı bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi kanallarını ziyaret edebilirsiniz.

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