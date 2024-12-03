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Ziraat Bankası'ndan çoklu konut kredisi; Daha az maliyetli ev sahipliği

Konut fiyatlarının hızla yükselmesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları alternatif çözümler aramaya yönlendirdi.

Ziraat Bankası'ndan çoklu konut kredisi; Daha az maliyetli ev sahipliği

Ziraat Bankası, artan ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla çoklu konut kredisi kampanyasını duyurdu. Bu yeni kredi modeli, birden fazla kişinin ortak ödeme yaparak konut kredisi kullanmasını mümkün hale getiriyor.

Çoklu Konut Kredisi

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu özel kredi kampanyası, bir evin maliyetini tek başına karşılamakta zorlanan kişilere çözüm sunuyor. En az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek ortak kredi kullanabileceği bu model, düzenli gelire sahip bireyler için tasarlandı.

Ziraat Bankası, kampanyanın detaylarını şu şekilde açıkladı:

Kredi Kullanıcıları: En az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek kredi kullanabilir.

Kredi Tutarı: Konutun değer tespiti, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporuna göre belirlenir. Kredi tutarı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) belirlediği azami oranlara göre hesaplanır.

Ödeme Planı: Krediyi ortaklaşa kullanan kişiler, ödemeleri bireysel ya da ortak şekilde yapabilir.

Teminat: Krediye konu olan konut üzerine ipotek tesis edilir. Banka gerekli görürse ek teminat talep edebilir.

Sigorta Hizmetleri: Krediden faydalanan müşterilere hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası (DASK) ürünleri sunulur.

Kimler Başvurabilir?

Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler için temel şartlar:

Düzenli gelir: Krediye başvuran kişilerin belgelenebilir düzenli gelir sahibi olması gerekiyor.

Yaş ve kredi uygunluğu: Krediden faydalanacak kişilerin kredi notu ve mali geçmişi değerlendiriliyor.

Konut Kredisi Sınırlamalarına Alternatif Bir Çözüm

BDDK’nın ikinci konut alımları için getirdiği kredi sınırlamaları, vatandaşların finansman arayışlarını artırdı. Özellikle büyük şehirlerde, 2 milyon TL’nin altındaki konut sayısının azalmasıyla birlikte yüksek kredi ihtiyaçları gündeme geldi. Ziraat Bankası’nın sunduğu çoklu konut kredisi modeli, bu sorunlara yenilikçi bir çözüm getiriyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Krediden yararlanmak isteyenler, Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinden veya şubelerinden detaylı bilgi alabilir ve başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kaynak: Ziraat Bankası

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