Ziraat Bankası'ndan çiftçilere can suyu; 250 bin TL'lik faizsiz kredi

Tarımsal faaliyetler; iklim koşulları, girdi maliyetleri ve uzun vadeli yatırım planları nedeniyle her zaman finansal dayanıklılık gerektiriyor. Bu noktada devreye giren kredi destekleri, çiftçilerin hem mevcut üretimlerini sürdürmelerine hem de yeni yatırımlara adım atmalarına olanak tanıyor.

Türkiye’de tarımla uğraşan üreticilere özel olarak sunulan bu kredi fırsatı, 250.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Söz konusu kredi yalnızca tarımsal giderleri karşılamakla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda tarım dışı kişisel ve ailevi ihtiyaçlar için de değerlendirilebiliyor. Bu da çiftçilere çok yönlü bir finansal hareket alanı kazandırıyor.

Esnek Geri Ödeme Planı: 3, 6 ve 12 Aylık Taksit Seçenekleri

Kredinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, çiftçilerin üretim döngüsüne uygun geri ödeme esnekliği sunması. Hasat öncesi ya da sonrası ödeme imkânı veren 3, 6 veya 12 aylık periyotlarla yapılan geri ödeme planları sayesinde, üreticiler mali baskı yaşamadan borçlarını kapatabiliyor. Böylece çiftçiler, gelir elde ettikleri dönemlerde ödeme yaparak finansal yönetimlerini kolaylaştırıyor.

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Finansman İhtiyaçlarına Uygun

Sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda orta ve uzun vadeli planlamalara da hitap eden bu kredi desteği, üreticinin bütçesini yormadan çözüm sunmayı hedefliyor. 36 aya kadar uzanan vadelerle sağlanan kredi, hem mevcut tarımsal faaliyetleri büyütmek isteyenlere hem de sektöre yeni adım atanlara cazip koşullar sağlıyor.



Faizsiz ya da Düşük Faizli Kredi Seçeneği

Çiftçilerin en büyük finansal yüklerinden biri olan faiz oranlarına karşı da çözüm üretilmiş durumda. Bu destek programı kapsamında sunulan krediler, düşük faizli veya bazı şartlarda faizsiz olarak temin edilebiliyor. Bu sayede üreticiler, maliyet baskısını azaltarak daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim süreci yürütebiliyor.

Kaynak: Başvurular, Ziraat Bankası üzerinden yapılabiliyor. Kredi şartları ve detaylı başvuru süreci için Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi ziyaret edilebilir.