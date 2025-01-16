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Ziraat Bankası’ndan bunu yapana 2.500 TL karşılıksız para!

Ziraat Bankası, kredi kartı sahiplerine özel olarak sunduğu kampanya ile Bankkart üye işyerlerinde yapacağınız her 1.000 TL ve üzeri alışveriş için 250 TL Bankkart Lira hediye ediyor.

Ziraat Bankası’ndan bunu yapana 2.500 TL karşılıksız para!

Kampanya, 2 Aralık 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli. Bu fırsattan yararlanabilmek için kampanyaya Bankkart Mobil uygulaması üzerinden katılmanız gerekmekte. Alışverişlerinizi yapmadan önce kampanyaya katılmanız, hediyenizi kazanmanızı sağlayacaktır.

Ziraat Bankası’ndan bunu yapana 2.500 TL karşılıksız para!

Kampanyanın Detayları

Kampanya, yalnızca Bankkart'ın kredi kartı özelliği olan müşterilerine sunulmaktadır. Bankkart POS’undan yapacağınız her 1.000 TL ve üzeri alışverişinize 250 TL Bankkart Lira yüklenecektir. Toplamda, bir müşteri 2.500 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabilir. Kazanılan Bankkart Liralar, kampanya koşullarını yerine getiren müşterilerin kartlarına anında yüklenecektir.

Katılım Koşulları

Önceden kredi kartı almış ve iptal etmiş olan müşterilerin, kampanyadan yararlanabilmesi için kredi kartlarını en az 90 gün önce iptal etmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, kuyumculuk sektöründen yapılan işlemler ve fatura ödemeleri kampanya kapsamı dışındadır. Aynı gün, aynı işyerinden yapılan alışverişlerde sadece ilk işlem kampanyaya dahil edilecektir.

Kampanyadan kazanılan Bankkart Liralar, Bankkart anlaşmalı üye işyerlerinde harcanabilir ve kredi kartı kesim tarihine kadar kullanılabilir. Ancak, kampanya koşullarını yerine getiren müşteriler, kredi kartlarını en az 365 gün boyunca iptal etmemelidir. Eğer kart iptal edilirse kazanılan Bankkart Liralar geri alınacaktır.

Kampanyadan Yararlanmak İçin

Ziraat Bankası kredi kartı başvurusu yaparak, kampanyaya katılabilirsiniz. Başvurunuzu Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, müşteri iletişim merkezi, şubeler veya Bankkart’ın başvurular sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kampanyaya katılım, yalnızca asıl kart sahipleri tarafından yapılabilir ve başkaca kampanyalarla birleştirilemez.

Ziraat Bankası, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve kampanyayı durdurma yetkisine sahiptir.

Kaynak: Ziraat Bankası

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