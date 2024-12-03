Ziraat Bankası'ndan aylık 8 bin 600 lira taksitle 1.5 milyon liralık konut kredisi müjdesi!

Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde duyurulan kampanya kapsamında, en az iki, en fazla beş kişi ortak şekilde kredi kullanabiliyor. 1,5 milyon TL’lik kredi kullanıldığında, aylık toplam taksit tutarı 43.449 TL olurken, ortakların sayısına göre ödeme yükü azalıyor.

Örnek: 5 kişi ortak kredi kullanırsa, kişi başına düşen taksit miktarı sadece 8.600 TL oluyor.

Kredi Faiz Oranları ve Detaylar (Aralık 2024)

Faiz Oranı: Aylık %2,79

Kredi Tutarı: 1.500.000 TL

Aylık Taksit: 43.449 TL

Ortak Sayısına Göre Kişi Başı Taksit: 8.600 TL (5 kişi için)

Ortak Konut Kredisi Kullanmanın Avantajları

Birden fazla kişinin gelirinin birleştirilmesi sayesinde daha yüksek tutarlı kredi kullanılabiliyor. Ortaklar arasında ödeme bölüştürüldüğünden, bireysel taksit yükü azalıyor. Yüksek maliyetli konutlara erişim kolaylaşıyor.

Son dönemde konut kredisi faiz oranlarının düşmesi, ev sahibi olmayı planlayanları sevindirdi. Ziraat Bankası’nın ortak konut kredisi kampanyası, düşük faiz oranları ve ortak ödeme modeliyle dikkat çekiyor.

Kampanyaya başvurmak veya detaylı bilgi almak için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da size en yakın şubeye başvurabilirsiniz.

Kaynak: Gazeteoku ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr