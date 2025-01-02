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Ziraat Bankası'ndan 36 ay vade ile 250 bin TL kredi sürprizi!

Ziraat Bankası, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yeni bir faizsiz kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, hayvansal üretim alanında faaliyet gösteren çiftçilere 3 yıl vadeli ve 250.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası'ndan 36 ay vade ile 250 bin TL kredi sürprizi!

Başvuru sahipleri, 250.000 TL'ye kadar kredi kullanabilir ve bu krediyi 3 yıl (36 ay) vadeyle geri ödeyebilirler. Kampanya, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, damızlık hayvan üretimi, besicilik, süt üretimi, kanatlı hayvancılık, yumurta ve et üretimi gibi hayvansal üretim alanlarında faaliyet gösteren çiftçilere yöneliktir.

Başvuru Şartları: Başvurular, Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilir. Detaylı bilgi ve başvuru için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesi veya Ziraat Odaları ile iletişime geçebilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan 36 ay vade ile 250 bin TL kredi sürprizi2

Kimler Başvurabilir?

Bu kredi, özellikle tarımsal üretim yapan çiftçilere yönelik olup, tarım sektörü dışındaki alanlarda da finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen çiftçilere yardımcı olmaktadır.

Ziraat Bankası, tarımsal üretime verdiği destekle çiftçilerin finansal yüklerini hafifletirken, üretimlerini sürdürülebilir kılmalarına da yardımcı olmaktadır.

Daha Fazla Bilgi ve Başvuru İçin: Ziraat Bankası'nın çiftçi destek kredisi hakkında daha fazla bilgi almak veya başvuru yapmak için Ziraat Bankası'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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