Ziraat Bankası’ndan 2 Milyon Liralık Konut Kredisi! Düşük Faizli, 120 Ay Vadeli Veriliyor

Konut kredisi faiz oranları, Merkez Bankası'nın aldığı faiz artışı kararları ile birlikte resmen rekora koştu. Ev alma hayali olan milyonlarca vatandaş ise bu hayallerine ertelemek zorunda kaldı. Çünkü yüksek konut kredisi faiz oranları nedeniyle ödenecek ana para katlanarak artıyor. Ancak son dönemlerde faizlerin sabit tutulması ile birlikte güncel konut kredisi faiz oranları yeniden araştırılmaya başlandı. Peki en düşük faizli konut kredisi veren banka hangisi?

Ev almak isteyen vatandaşlara yeni fırsat Ziraat Bankası'ndan geldi. En uygun konut kredisi veren banka olarak öne çıkan Ziraat Bankası, tam 2 milyon TL'lik kredi fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası'nın yeni konut kredisi düşük faiz oranı ve uzun vade ile veriliyor. Kamu Bankasından Kredi alacak vatandaşlar 120 aya kadar vadeli geri ödeme imkanı yakalıyor. Böylelikle aylık taksit tutarı da düşüyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZİ NE KADAR?

Kamu bankaları, en uygun konut kredisi veren bankalar olarak öne çıkıyor. Ziraat Bankası ise yeni bir konut kredisi kampanyasını daha duyurdu. 2 milyon TL'ye Varan Konut Kredisi kullandıracak olan Ziraat Bankası, yüzde 3.05 faiz oranı uyguluyor. Ziraat Bankası'nın bu kampanyasında vade sayısı ise 120 ay olarak belirlendi.

Ziraat Bankası konut kredisi kampanyasından faydalanarak ev alacak bir vatandaş için yıllık maliyet oranı yüzde 43,9064 oldu. 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin aylık taksit miktarı ise 62.704,27 lira olurken, toplam geri ödeme 7.524.517,4 lirayı buluyor.

KONUT KREDİSİ KULLANACAKLAR DİKKAT

Ev sahibi olmak için konut kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar için uzmanlardan da önemli uyarılar geldi. Uzmanlar, kredi faiz oranlarının anlık olarak güncellenebileceğini belirterek mutlaka vatandaşların takipte kalması gerektiğine dikkat çekti. Konut kredisi kullanan vatandaşlar için şu anda hala faiz oranlarının çok yüksek olduğunu belirten Uzmanlar geri ödemenin neredeyse 3 katına kadar ulaştığını dile getirdi.

O nedenle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların Kredi kullanmadan önce en uygun faiz oranı ile kredi veren bankaları takip etmesi önemli.