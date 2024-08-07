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Ziraat Bankası'ndan 13.000 TL Hızlı Kredi Fırsatı GÜNDEM Oldu! Bankadan Anında Hızlı ve Çabuk Onay Verilecek!

Ziraat Bankası'ndan 13.000 TL Hızlı Kredi Fırsatı GÜNDEM Oldu! Bankadan Anında Hızlı ve Çabuk Onay Verilecek!

Ziraat Bankası'ndan 13.000 TL Hızlı Kredi Fırsatı GÜNDEM Oldu! Bankadan Anında Hızlı ve Çabuk Onay Verilecek!

Ziraat Bankası'ndan bireysel kredi müjdesi! Banka, yeni kampanyası kapsamında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 13.000 TL bireysel tüketici kredisi sunuyor. Başvuru yapan ve Ziraat Bankası'nda hesabı olan müşteriler, aynı gün içinde onay alarak kredilerini kullanabilecek.

Bu kampanya ile düşük faiz oranları ve 36 ay vade imkanıyla kredi çekmek artık çok kolay. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlar da bu avantajlı kredi fırsatından faydalanabilecek. Başvuru yapmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek veya banka mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yaparak 13.000 TL'lik krediye hemen sahip olun. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu hızlı ve kolay kredi fırsatını kaçırmayın, ihtiyaçlarınızı ertelemeyin!

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