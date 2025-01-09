Ziraat Bankası'ndan 0,99 faizli destek kredisi! 50 Bin TL veriliyor!

Özel bankalar, düşük faizli kredi sunmada daha az esnek davranırken, kamu bankaları bu noktada vatandaşlar için bir alternatif oluşturuyor.

Kamu bankaları, uygun maliyetli finansman seçenekleri sunarak vatandaşların destekçisi olmaya devam ediyor. Pandemi süreciyle başlayan bu uygulama, günümüzde de sürüyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası, cazip faiz oranlarıyla dikkat çeken bir destek kredisi kampanyası sunuyor.

Ziraat Bankası’nın 60 Ay Vadeli Destek Kredisi

Ziraat Bankası’nın sunduğu destek kredisi, müşterilere 60 aya kadar vade seçeneğiyle finansman sağlıyor. Türkiye’de genellikle ihtiyaç kredileri 36 aya, taşıt kredileri 48 aya ve konut kredileri 120 aya kadar vadelendirilirken, bu kampanya 5 yıla yayılan geri ödeme avantajıyla dikkat çekiyor.

Düşük Faiz Oranı: Aylık %0,99

Kredi kampanyasının en büyük avantajlarından biri, aylık %0,99 faiz oranıyla sunulması. Bu oran, piyasa koşullarında bulunması zor bir fırsat olarak öne çıkıyor. Devlet destekli bu kredi, vatandaşlara uygun maliyetli finansman imkanı sağlıyor ve konutların ısı yalıtım masrafları gibi belirli ihtiyaçlara yönelik kullanılabiliyor.

50 Bin TL Destek Kredisi İçin Örnek Taksit Hesaplaması

60 ay vadeli ve aylık %0,99 faiz oranıyla 50 bin TL kredi çeken bir müşteri, aylık 1.185 TL taksit ödemesi yapıyor. Bu ödeme planı, kredi borcunun kolayca yönetilmesine olanak tanıyor ve uzun vadede bütçe dostu bir çözüm sunuyor.

Başvuru Süreci

Ziraat Bankası destek kredisine başvurular, banka şubelerinden veya dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabiliyor. Krediden faydalanmak isteyen vatandaşların, başvuru sırasında kampanya koşullarını dikkatlice incelemeleri öneriliyor.

Kaynaklar:

Ziraat Bankası Resmi Sitesi

Resmi Gazete - Devlet Destekli Krediler