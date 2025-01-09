GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Meğer Pınar Altuğ'un yerine Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Ziraat Bankası'ndan 0,99 faizli destek kredisi! 50 Bin TL veriliyor!

Türkiye’de ekonomik dalgalanmalar ve Türk lirasındaki belirsizlikler, kredi faiz oranlarını yükselterek vatandaşların finansman ihtiyaçlarını karşılamalarını zorlaştırıyor.

Ziraat Bankası'ndan 0,99 faizli destek kredisi! 50 Bin TL veriliyor!

Özel bankalar, düşük faizli kredi sunmada daha az esnek davranırken, kamu bankaları bu noktada vatandaşlar için bir alternatif oluşturuyor.

Kamu bankaları, uygun maliyetli finansman seçenekleri sunarak vatandaşların destekçisi olmaya devam ediyor. Pandemi süreciyle başlayan bu uygulama, günümüzde de sürüyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası, cazip faiz oranlarıyla dikkat çeken bir destek kredisi kampanyası sunuyor.

Ziraat Bankası’nın 60 Ay Vadeli Destek Kredisi

Ziraat Bankası’nın sunduğu destek kredisi, müşterilere 60 aya kadar vade seçeneğiyle finansman sağlıyor. Türkiye’de genellikle ihtiyaç kredileri 36 aya, taşıt kredileri 48 aya ve konut kredileri 120 aya kadar vadelendirilirken, bu kampanya 5 yıla yayılan geri ödeme avantajıyla dikkat çekiyor.

Ziraat Bankası'ndan 0,99 faizli destek kredisi! 50 Bin TL veriliyor!

Düşük Faiz Oranı: Aylık %0,99

Kredi kampanyasının en büyük avantajlarından biri, aylık %0,99 faiz oranıyla sunulması. Bu oran, piyasa koşullarında bulunması zor bir fırsat olarak öne çıkıyor. Devlet destekli bu kredi, vatandaşlara uygun maliyetli finansman imkanı sağlıyor ve konutların ısı yalıtım masrafları gibi belirli ihtiyaçlara yönelik kullanılabiliyor.

50 Bin TL Destek Kredisi İçin Örnek Taksit Hesaplaması

60 ay vadeli ve aylık %0,99 faiz oranıyla 50 bin TL kredi çeken bir müşteri, aylık 1.185 TL taksit ödemesi yapıyor. Bu ödeme planı, kredi borcunun kolayca yönetilmesine olanak tanıyor ve uzun vadede bütçe dostu bir çözüm sunuyor.

Başvuru Süreci

Ziraat Bankası destek kredisine başvurular, banka şubelerinden veya dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabiliyor. Krediden faydalanmak isteyen vatandaşların, başvuru sırasında kampanya koşullarını dikkatlice incelemeleri öneriliyor.

Kaynaklar: 
Ziraat Bankası Resmi Sitesi
Resmi Gazete - Devlet Destekli Krediler

ÇOK OKUNAN HABERLER
Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim Carrefour, A101, Migros, ŞOK markette yağ fiyatlarına dev indirim
Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı Emeklilik yaşınız değişiyor; 1991-2011 arası SSK girişlilere emekli olma şansı
Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın Türkiye'ye Pazartesi fena geliyor; Herkes hazırlansın
2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler... 2025 Ocak ayı memur emekli maaş farkı yattı mı? Eksik ödemeler...
PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi PTT N Kolay ile emeklilere kredi kampanyası; 100.000 TL'ye kadar kredi
12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak! 12-31 OCAK İŞKUR İŞ İLANLARI: KPSS'li KPSS'siz personel alınacak!
SON HABERLER
Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış Hemen evinizden atın; Gece boyunca çoğalıyorlarmış
Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir
Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın Türkiye'ye yavaş yavaş yaklaşıyor; Hemen önlem alın
İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları
TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi TOKİ açıkladı; 12.408 TL'den 2+1, 13.679 TL'den 3+1 daire müjdesi
Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu Emekli düğün bayram edecek; Alacakları ikramiye duyuruldu
Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor Ünlü doktor uyardı; Eksikliği zeka geriliğine neden oluyor
Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin Çocuklarınızı yanına sokmayın; Bu besinleri sakın yedirmeyin