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Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz!

Ziraat Bankası Bankkart sahibi olan müşterilere ödeme yapacak! Ziraat Bankası ödemeleriyle ilgili detaylar resmi internet adresinde paylaşıldı! İşte Ziraat Bankası müşterilerine ödeme detayları...

Ziraat Bankası’nda hesabınız varsa bu açıklama size! Yapılacak ödemeler için hemen başvurabilirsiniz!

Ay sonuna kadar devam edecek olan kampanyadan Ziraat Bankası bankamatik kartı olan vatandaşlar rahatlıkla faydalanabilecek. Yapılan başvuruların akabinde hesaplarda ödemeler görülecek. Uygun faizlerle her türlü ihtiyacınız için bireysel krediler size özel vade imkanıyla sağlanacak. İşte Ziraat Bankası’nın görülmemiş kredi kampanyası detayları... 


Bugünlerde her alanda gelen zamlar vatandaşların nakit anlamında sıkışmasına yol açabiliyor. Bu nedenle de vatandaşlar genellikle nakit ihtiyaçları için sonrasında taksitli ve kendilerine uygun şekilde ödeyecekleri şekilde nakit arayışına giriyorlar. Ziraat Bankası tam da bu durumlar için oldukça avantajlı bir kampanyayı vatandaşlara sundu. Yeni kredi kampanyası kapsamında alacağınız kredi ile istediğiniz ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra geri ödemelerinizi de kendinize göre planlayabilmektesiniz. 20.000 TL kredi alarak ödeme tablosunu kendinize göre oluşturmanıza imkan veriyor.  


Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasında müthiş avantajlar 


Ziraat Bankası nakit ihtiyacı için vatandaşlara 20.000 TL krediyi tam 36 ay taksitle veriyor. Ödeme tablonuzu oluşturduktan sonra kendinize uygun miktarlarla istediğiniz gibi ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Düşük faiz, 36 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi hesaplarınıza yatıyor.  


Ziraat Bankası bireysel kredi başvurusu 


Bireysel kredi başvurusu yaparak istediğiniz 20.000 TL krediyi alarak geri ödeme planını kendinize göre vade sayısı ile yapabilirsiniz. Ziraat Bankası kendi müşterilerinin hesabına yatırdığı nakit ihtiyacı için başvuruları 7 gün 24 saat internet bankacılığı ya da mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de işlemlerinizi hızlı şekilde yapabilirsiniz.  


Emeklilere verilen kredi miktarı ise daha yüksek olabilmektedir. Özellikle kredi notu yüksek olan kişilere yapılacak ödeme miktarı ise daha fazladır. Bunlara ek olarak kredi notu yüksek olan kişiler daha fazla nakit ihtiyacı için ödeme alabilmektedir. Mobil uygulama, internet bankacılığı ya da şubeden yapacağınız başvurular 5 dakikaya kadar sonuçlanır ve ödeme hesabınıza anında yatar. İstediğiniz zaman Ziraat Bankası ATM’sinden çekerek ya da hesabınızdan kullanabilirsiniz. 

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