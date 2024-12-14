Ziraat Bankası'nda hesabı olan yaşadı; 3000 TL karşılıksız para veriliyor

Kampanya kapsamında, Bankkart kredi kartı özelliğini kullanan müşteriler, belirlenen alışveriş koşullarını yerine getirerek 3000 TL’ye kadar Bankkart lira kazanabilecek. İşte kampanyanın detayları ve katılım şartları!

Kampanya Süresi ve Koşulları

Ziraat Bankası’nın bu özel kampanyası, 1 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanya, Ziraat Bankası müşterilerinin alışverişlerini desteklemek ve kredi kartı kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırlandı.

Kampanyaya katılmak için, Bankkart kredi kartı özelliğinin aktif olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan müşteriler, kampanyaya otomatik olarak dahil edilecek. Ziraat Bankası üye iş yerlerindeki POS cihazlarından yapılan her 1.500 TL ve üzeri alışveriş için 300 TL Bankkart lira kazanılabilecek. Ancak toplam kazanılabilecek ödül tutarı 3000 TL ile sınırlandırılmış durumda.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılım oldukça kolay ve zahmetsiz:

Bankkart sahibi olun: Bankkart kredi kartı özelliği aktif olan tüm müşteriler kampanyaya otomatik olarak katılacak.

Ziraat Bankası üye iş yerlerini tercih edin: Alışverişler, yalnızca Ziraat Bankası POS cihazları kullanılarak gerçekleştirildiğinde geçerli olacak. Farklı bankalara ait POS cihazlarından yapılan alışverişler kampanya kapsamına dahil edilmeyecek.

Alışverişlerinizi planlayın: Kampanya dahilinde, her 1.500 TL ve üzeri alışveriş için 300 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Maksimum ödül tutarı olan 3000 TL’ye ulaşmak için harcamalarınızı bu limite uygun şekilde planlayabilirsiniz.

Kazanılan Bankkart Liralar Nasıl Kullanılır?

Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart liralar, belirlenen süre içinde kullanılmak zorunda. Kullanım süresi dolan ödüller geçersiz hale gelecek. Bu nedenle, müşterilerin kazandıkları Bankkart liraları belirtilen tarihler arasında harcamaları önerilir.

Ziraat Bankası, 2025 yılı boyunca müşterilerine farklı kampanyalar sunmaya devam edecek. Nakit iade fırsatları, avantajlı alışveriş indirimleri ve ek Bankkart lira kazandıran kampanyalarla müşterilerine destek olmayı hedefliyor.

Kaynak: Bankkart Ziraat Bankası