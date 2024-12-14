GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Emeklilere yılbaşı özel müjde! 17500 TL hazır Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Ziraat Bankası'nda hesabı olan yaşadı; 3000 TL karşılıksız para veriliyor

Ziraat Bankası, 2025 yılına özel olarak hazırladığı yeni kampanyasıyla müşterilerine cazip bir teklif sunuyor.

Ziraat Bankası'nda hesabı olan yaşadı; 3000 TL karşılıksız para veriliyor

Kampanya kapsamında, Bankkart kredi kartı özelliğini kullanan müşteriler, belirlenen alışveriş koşullarını yerine getirerek 3000 TL’ye kadar Bankkart lira kazanabilecek. İşte kampanyanın detayları ve katılım şartları!

Kampanya Süresi ve Koşulları

Ziraat Bankası’nın bu özel kampanyası, 1 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanya, Ziraat Bankası müşterilerinin alışverişlerini desteklemek ve kredi kartı kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırlandı.

Kampanyaya katılmak için, Bankkart kredi kartı özelliğinin aktif olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan müşteriler, kampanyaya otomatik olarak dahil edilecek. Ziraat Bankası üye iş yerlerindeki POS cihazlarından yapılan her 1.500 TL ve üzeri alışveriş için 300 TL Bankkart lira kazanılabilecek. Ancak toplam kazanılabilecek ödül tutarı 3000 TL ile sınırlandırılmış durumda.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılım oldukça kolay ve zahmetsiz:

Bankkart sahibi olun: Bankkart kredi kartı özelliği aktif olan tüm müşteriler kampanyaya otomatik olarak katılacak.

Ziraat Bankası üye iş yerlerini tercih edin: Alışverişler, yalnızca Ziraat Bankası POS cihazları kullanılarak gerçekleştirildiğinde geçerli olacak. Farklı bankalara ait POS cihazlarından yapılan alışverişler kampanya kapsamına dahil edilmeyecek.

Alışverişlerinizi planlayın: Kampanya dahilinde, her 1.500 TL ve üzeri alışveriş için 300 TL Bankkart lira kazanabilirsiniz. Maksimum ödül tutarı olan 3000 TL’ye ulaşmak için harcamalarınızı bu limite uygun şekilde planlayabilirsiniz.

Kazanılan Bankkart Liralar Nasıl Kullanılır?

Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart liralar, belirlenen süre içinde kullanılmak zorunda. Kullanım süresi dolan ödüller geçersiz hale gelecek. Bu nedenle, müşterilerin kazandıkları Bankkart liraları belirtilen tarihler arasında harcamaları önerilir.

Ziraat Bankası, 2025 yılı boyunca müşterilerine farklı kampanyalar sunmaya devam edecek. Nakit iade fırsatları, avantajlı alışveriş indirimleri ve ek Bankkart lira kazandıran kampanyalarla müşterilerine destek olmayı hedefliyor.

Kaynak: Bankkart Ziraat Bankası

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam.. Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam..
Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor! Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor!
Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi! Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!
Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor
Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz
Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı
SON HABERLER
Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın
Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın! Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın!
Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor
474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba! 474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba!
AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar
SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL
Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı
Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini... Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini...