GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Türkiye'ye kar müjdesi tarih geldi Haberin devamı.
Anasayfa / Ekonomi /

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu; 45 Bin TL bu taksitlerle verilecek!

Nakit sıkışıklığı yaşayanlar, bütçelerini rahatlatmak için bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarına yöneliyor.

Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu; 45 Bin TL bu taksitlerle verilecek!

Kredi alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri, faiz oranları ve toplam maliyetlerdir. Bu noktada kamu bankaları, uygun faiz oranlarıyla vatandaşların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Kamu Bankaları Avantajlarıyla Öne Çıkıyor

İhtiyaç kredisi almak isteyenlerin ilk tercih ettiği yerlerin başında kamu bankaları geliyor. Hem Ziraat Bankası hem de Halkbank, düşük faiz oranlarıyla uygun ödeme planları sunarak müşterilerine destek olmayı hedefliyor. Bu bankaların sunduğu düşük maliyetli kredi seçenekleri, hem taksit tutarlarını hem de toplam geri ödeme miktarını makul seviyelerde tutuyor.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Halkbank, ihtiyaç kredisi arayışında olanlara uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Halkbank’ın güncel ihtiyaç kredisi detayları şu şekilde:

Faiz Oranı: %5,44
Toplam Geri Ödeme: 125.528 TL
Aylık Taksit Tutarı: 3.480 TL

Bu kredi, bireylerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanırken, bütçelerini fazla zorlamamalarını sağlıyor.

Ziraat Katılım İhtiyaç Finansmanı

Ziraat Katılım, faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde ihtiyaç finansmanı sunarak farklı bir alternatif sağlıyor. Ziraat Katılım’ın sunduğu ihtiyaç finansmanı detayları ise şöyle:

Kâr Oranı: %4,75
Toplam Geri Ödeme: 113.378 TL
Aylık Taksit Tutarı: 3.142 TL

Bu kampanya, faiz yerine kâr oranı ile hesaplanan ödeme planıyla müşterilere avantajlı bir seçenek sunuyor.

Kaynak: Halkbank Resmi Sitesi, Ziraat Katılım Resmi Sitesi

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek Ziraat Bankası başvuru yapana 120.000 TL nakit para ödeyecek
Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi Halkbank veriyor; 5 sene vadeli 1.5 milyon TL limitli destek kredisi
Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek Türkiye'de bu gece 00.00'da başlıyor; 7 gün sürecek
Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek Elektrik, doğalgaz, su faturasına 3.000 TL destek verilecek
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber
SON HABERLER
Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı! Zamlı emekli maaşı ve maaş farkı yattı mı? Memur emekli maaş farkı!
BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu BİM’e lazer epilasyon cihazı geliyor; 24 Ocak 2025 BİM aktüel kataloğu
İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı! İNG Bank bu taksitle 100 Bin TL ihtiyaç kredisi vermeye başladı!
Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor Türkiye'ye kar müjdesi; 21 Ocak Salı günü lapa lapa geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer
PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava PTT AVM'den büyük indirim; 5 LT TMO Ayçiçek yağı 270 TL kargo bedava
Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam Elinde altın olan mest olacak; İşte Pazartesi için beklenen rakam
Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak Arabası olan yandı; Benzinin fiyatı arşa çıkacak