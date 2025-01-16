Ziraat Bankası ve Halkbank duyurdu; 45 Bin TL bu taksitlerle verilecek!

Kredi alırken dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri, faiz oranları ve toplam maliyetlerdir. Bu noktada kamu bankaları, uygun faiz oranlarıyla vatandaşların finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Kamu Bankaları Avantajlarıyla Öne Çıkıyor

İhtiyaç kredisi almak isteyenlerin ilk tercih ettiği yerlerin başında kamu bankaları geliyor. Hem Ziraat Bankası hem de Halkbank, düşük faiz oranlarıyla uygun ödeme planları sunarak müşterilerine destek olmayı hedefliyor. Bu bankaların sunduğu düşük maliyetli kredi seçenekleri, hem taksit tutarlarını hem de toplam geri ödeme miktarını makul seviyelerde tutuyor.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Halkbank, ihtiyaç kredisi arayışında olanlara uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Halkbank’ın güncel ihtiyaç kredisi detayları şu şekilde:

Faiz Oranı: %5,44

Toplam Geri Ödeme: 125.528 TL

Aylık Taksit Tutarı: 3.480 TL

Bu kredi, bireylerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanırken, bütçelerini fazla zorlamamalarını sağlıyor.

Ziraat Katılım İhtiyaç Finansmanı

Ziraat Katılım, faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde ihtiyaç finansmanı sunarak farklı bir alternatif sağlıyor. Ziraat Katılım’ın sunduğu ihtiyaç finansmanı detayları ise şöyle:

Kâr Oranı: %4,75

Toplam Geri Ödeme: 113.378 TL

Aylık Taksit Tutarı: 3.142 TL

Bu kampanya, faiz yerine kâr oranı ile hesaplanan ödeme planıyla müşterilere avantajlı bir seçenek sunuyor.

Kaynak: Halkbank Resmi Sitesi, Ziraat Katılım Resmi Sitesi