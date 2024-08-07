Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden EMEKLİ maaşı alanlar dikkat! 30 bin TL ödeme olacak!

Kamu bankalarından emeklilere özel dev kampanya! Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emekli maaşını bu bankalardan alan müşterilerine 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu kampanya kapsamında emekliler, gelir belgesi gerekmeksizin kolayca kredi başvurusu yapabilecekler.

Emekli maaş hesaplarını bu üç bankadan alanlar, düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşulları ile desteklenecek. 3 ay erteleme ve 36 ay vade imkanı sunulan krediler, başvurudan sadece 5 dakika sonra hesaplara yatırılabilecek. Ayrıca, borç kapatma kredisi de bu kampanyaya dahil.

Emekliler, en yakın banka şubesine giderek veya online başvuru yaparak bu avantajlardan faydalanabilirler. Başvuruların hızla değerlendirildiği kampanyada, emeklilerin nakit ihtiyacı hızlı ve kolay bir şekilde karşılanacak. Hemen başvurun, fırsatı kaçırmayın!