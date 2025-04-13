Ziraat Bankası tek başvuruyla 800.000 TL kredi veriyor!

Ziraat Bankası finansal zorluklarla karşı karşıya kalan bireyler için 800 bin TL’ye kadar kredi imkânı sağlayarak, acil nakit ihtiyacına yönelik cazip çözümler sunuyor.

Avantajlı Kredi Seçenekleri ile Finansal Destek

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu kampanya, yalnızca yüksek tutarlı kredi erişimiyle değil, aynı zamanda esnek ödeme seçenekleriyle de öne çıkıyor. 12 ay vadeli kredi seçeneğinde faiz oranı %4,99 olarak belirlenmiş durumda. Aylık taksit tutarı ise 97.985,64 TL olarak hesaplanıyor. Yıllık maliyet oranı ise %115,1709 düzeyinde seyrediyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Detaylı Bilgilendirme

Başvuru sürecinde talep edilen belgeler, kişinin gelir durumunu ve kredi notunu destekleyecek şekilde düzenleniyor. Ziraat Bankası, kredi başvurularında şeffaf ve güvenilir bir değerlendirme süreci yürüterek her bireyin ihtiyacına uygun çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Hesaplama araçları yalnızca bilgi amaçlı sunulurken, nihai kredi koşulları banka tarafından belirlenmektedir. Faiz oranlarında değişiklik yapma hakkı ise Ziraat Bankası’na ait.

Kaynak: https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/krediler/genel-ihtiyaclar/tuketici-kredisi