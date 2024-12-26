Ziraat Bankası tek başvuruyla 600.000 TL kredi veriyor!

Kamu bankası, 600 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunarak finansal açıdan zorluk çekenlere destek olmaya devam ediyor. İşte Ziraat Bankası kredi kampanyası ile ilgili tüm detaylar…

Ziraat Bankası 600 Bin TL Kredi Kampanyası Detayları

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında:

Kredi Tutarı: 600 bin TL’ye kadar

Vade Süresi: 12 ay

Faiz Oranı: %4,54

Taksit Tutarı: 71.182,22 TL

Not: Bankaların yasal düzenlemelerine göre 100 bin TL ve üzeri kredilerde maksimum vade süresi 12 ay ile sınırlıdır.

Kredi Hesaplama Aracıyla Avantajları Keşfedin

Ziraat Bankası’nın resmi web sitesindeki hesaplama aracıyla kredi detaylarını kolayca öğrenebilirsiniz. Ancak unutmayın, hesaplama araçları bilgi amaçlıdır ve bağlayıcı değildir. Banka faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.



Kaynak: Ziraat Bankası Kredi Hesaplama Aracı