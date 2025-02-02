Ziraat Bankası Şubat ayı 300 bin TL ihtiyaç kredisi aylık taksit ödeme tablosu açıklandı

Ziraat Bankası, bu kapsamda 300.000 TL ihtiyaç kredisi için güncel faiz oranlarını ve ödeme planını resmi web sitesi üzerinden duyurdu. İşte, Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranları, taksit tutarları ve başvuru detayları!

Ziraat Bankası 300 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı

Ziraat Bankası’ndan 300.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için belirlenen ödeme planı şu şekilde:

✅ Kredi Tutarı: 300.000 TL

✅ Vade: 12 Ay

✅ Faiz Oranı: %4,35

✅ Aylık Taksit: 35.109,41 TL

✅ Yıllık Maliyet Oranı: %95,8049

📌 Not: Kredi hesaplamaları bilgilendirme amaçlıdır ve Ziraat Bankası faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası’ndan ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

✔️ 18 yaşını doldurmuş olmak

✔️ Düzenli ve belgelenebilir gelire sahip olmak

✔️ Bankanın belirlediği kredi notu kriterlerini karşılamak

✔️ Kredi geri ödeme kapasitesine sahip olmak

Ziraat Bankası 300 Bin TL Kredi İçin Gerekli Belgeler

İhtiyaç kredisine başvurmak için aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

📌 Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport

📌 Gelir Belgesi:

Çalışanlar için maaş bordrosu

Serbest meslek sahipleri için vergi levhası ve bilanço

Emekliler için emekli maaş dökümü

📌 İkametgah veya fatura: Adres teyidi için son üç aya ait elektrik, su veya doğalgaz faturası

Ziraat Bankası Kredisi İçin Nasıl Başvurulur?

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine başvurmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

🔹 Mobil Bankacılık: Ziraat Bankası Mobil uygulamasına giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

🔹 İnternet Bankacılığı: Bankanın resmi web sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurabilirsiniz.

🔹 Şubeler: Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

🔹 Müşteri Hizmetleri: Ziraat Bankası çağrı merkezi 0850 220 00 00 numarası üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Ziraat Bankası 300.000 TL Kredinin Avantajları

🔹 Kamu bankası güvencesiyle düşük faiz oranları

🔹 Esnek vade seçenekleri

🔹 Kolay başvuru süreci

🔹 Şubeye gitmeden online kredi başvurusu

Kaynak: Ziraat Bankası Resmi Web Sitesi

Derleme: Gazeteoku.com