Ziraat Bankası sabah 08.45'te duyurdu, 75.000 TL ödeme geldi!

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik yeni bir kredi kampanyası başlattı. 75 bin TL'lik ihtiyaç kredisi, hızlı başvuru süreci ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında vatandaşlar hem şubelerden hem de dijital kanallar üzerinden kolayca başvuru yapabiliyorlar.

📋 Ziraat Bankası 75 Bin TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar, 75 bin TL kredi başvurularını oldukça pratik yöntemlerle gerçekleştirebiliyorlar.

İşte adım adım başvuru yolları:

Mobil Uygulama ve İnternet Şubesi:

Ziraat Bankası’nın dijital kanallarına giriş yaparak dakikalar içinde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Şubeden Başvuru:

Kimlik belgeniz ve gelir durumunuzu gösteren evraklarla en yakın Ziraat Bankası şubesine uğrayarak yüz yüze başvuru yapabilirsiniz.

SMS ile Başvuru:

Bankanın belirlediği kısa mesaj numarasına T.C. kimlik numaranızı göndererek hızlı bir ön onay sürecine katılabilirsiniz. 📱





📈 75.000 TL Kredi Şartları ve Faiz Oranları

Ziraat Bankası, 75 bin TL ihtiyaç kredisi için çeşitli esnek ödeme seçenekleri sunuyor:

Vade Seçenekleri: 12, 24 veya 36 aya kadar değişebiliyor.

Faiz Oranları: Başvuru sahibinin kredi puanı ve bankanın kampanya dönemlerine göre farklılık gösterebilir.

Ödeme Planı: Aylık eşit taksitlerle veya esnek geri ödeme seçenekleriyle yapılabiliyor.

İlave Şartlar: Hayat sigortası yapılması talep edilebiliyor. 🧾

Başvuru sırasında kişiye özel teklif sunuluyor ve ödeme koşulları netleştiriliyor.



🧩 Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Ziraat Bankası’nın 75 bin TL kredi kampanyasından yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

18 yaşını doldurmuş olmak,

Düzenli ve belgelenebilir bir gelir kaynağına sahip olmak,

Kredi notunun bankanın belirlediği seviyenin üzerinde olması,

Mevcut borç yükünün bankanın risk kriterlerine uygun olması.

Bu şartları karşılayan tüm bireyler hızlı ve kolay bir şekilde başvurularını tamamlayabiliyorlar. ✅

Kaynak: Gazeteoku.com